Mỹ mua 750.000 bộ thử SARS-CoV-2 từ Hàn Quốc

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Mỹ tuần trước đã ký hợp đồng mua 750.000 bộ thử SARS-CoV-2 với các nhà sản xuất ở Hàn Quốc. 150.000 bộ đã chuyển tới Mỹ cuối tuần qua và số còn lại sẽ tới Mỹ vào ngày 15/4. Số hàng này sẽ được phân phối tới các cơ sở y tế đang có nhu cầu khẩn cấp.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia y tế cho rằng số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc giảm mạnh trong thời gian qua một phần là do nỗ lực xét nghiệm sớm của nước này. Trong khi đó, Mỹ hiện đang có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới hiện đang thiếu hụt các thiết bi y tế bao gồm máy thở và các bộ thử, do đó đã phải đặt mua từ các nước khác./.