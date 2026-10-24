Mỹ muốn biến oanh tạc cơ B-21 thành bệ phóng tên lửa trên không

Không quân Mỹ xác nhận đang xem xét mở rộng vai trò của oanh tạc cơ chiến lược thế hệ mới B-21 Raider, cho phép loại máy bay này tham gia các nhiệm vụ không chiến, thay vì chỉ đảm nhiệm vai trò răn đe hạt nhân và tấn công tầm xa.

Theo phương án đang được nghiên cứu, B-21 có thể mang hàng chục tên lửa không đối không tầm xa, bổ sung hỏa lực cho các phi đội tiêm kích. Ý tưởng này được xem xét trong bối cảnh Mỹ tăng cường chuẩn bị cho các kịch bản xung đột cường độ cao, khi sự phát triển của công nghệ quân sự hiện đại cùng khoảng cách địa lý rộng lớn tại khu vực Thái Bình Dương đặt ra những thách thức đáng kể đối với hoạt động của lực lượng tiêm kích.

Oanh tạc cơ B-21 Raider của Mỹ. Ảnh: USAF

Bệ phóng tên lửa trên không

Ý tưởng chủ đạo là sử dụng các máy bay tàng hình cỡ lớn làm phương tiện mang phóng tên lửa không đối không, trong khi việc phát hiện và theo dõi mục tiêu do những phương tiện khác đảm nhiệm.

Theo đó, các tiêm kích như F-35A và F-47 thế hệ mới có thể phát hiện, theo dõi máy bay đối phương và truyền dữ liệu chỉ thị mục tiêu cho B-21 hoạt động ở khu vực phía sau. Từ vị trí này, oanh tạc cơ có thể phóng tên lửa không đối không tầm xa mà không cần trực tiếp tiếp cận khu vực giao chiến.

Phương án trên cho phép Không quân Mỹ triển khai số lượng tên lửa lớn hơn so với khả năng mang vũ khí của các phi đội tiêm kích thông thường, qua đó tăng cường hỏa lực trong những trận không chiến quy mô lớn.

Ý tưởng này ngày càng được chú ý khi Mỹ tiến gần đến thời điểm đưa B-21 vào hoạt động, đồng thời phát triển các loại tên lửa không đối không tầm rất xa như AIM-174 và AIM-424. Trong đó, AIM-174 đã được trang bị cho các đơn vị không quân hải quân Mỹ, còn AIM-424 đang trong quá trình phát triển.

Các quan chức Không quân Mỹ nhiều lần đề cập khả năng tích hợp tên lửa không đối không cho B-21, trong đó phương án này đã được xem xét đưa vào các cuộc diễn tập mô phỏng kịch bản xung đột cường độ cao ở khu vực Thái Bình Dương vào khoảng năm 2035.

Trước đây, oanh tạc cơ thường không được xem là phương tiện phù hợp cho nhiệm vụ không chiến do có kích thước lớn, dễ bị phát hiện và tấn công từ khoảng cách xa hơn tiêm kích, đồng thời khả năng cơ động cũng hạn chế. Tuy nhiên, công nghệ tàng hình tiên tiến và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại của B-21 được kỳ vọng sẽ giúp máy bay tăng khả năng sống sót trong các cuộc giao chiến ngoài tầm nhìn.

Không quân Mỹ cũng từng xem xét phương án phát triển một loại máy bay tàng hình mới với thiết kế thân - cánh liền khối, chuyên đảm nhiệm vai trò mang và phóng tên lửa không đối không.

Tăng cường năng lực tác chiến tại Thái Bình Dương

Quyết định gần đây của Không quân Mỹ về việc mở rộng năng lực sản xuất B-21 được cho là nhằm chuẩn bị cho khả năng xây dựng một phi đội lớn hơn đáng kể so với kế hoạch hiện tại. Một số nhà phân tích dự báo số lượng B-21 được đưa vào biên chế có thể lên tới gần 200 chiếc.

Một trong những yếu tố thúc đẩy Mỹ cân nhắc mở rộng vai trò của B-21 là hạn chế về tầm hoạt động của các tiêm kích hiện có. Theo tạp chí quân sự Military Watch, F-22 và F-35 của Mỹ có tầm bay chỉ bằng khoảng một nửa so với tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc. Do đó, việc sử dụng oanh tạc cơ có tầm hoạt động lớn làm bệ phóng tên lửa không đối không được xem là giải pháp giúp Mỹ mở rộng phạm vi tác chiến và giảm sự phụ thuộc vào các phi đội tiêm kích.

Khả năng mang tên lửa không đối không cũng có thể giúp B-21 tự bảo vệ trước máy bay đối phương, qua đó giảm nhu cầu sử dụng tiêm kích hộ tống. Lợi thế này đặc biệt quan trọng đối với các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương, khi mục tiêu nằm ngoài phạm vi hoạt động của lực lượng tiêm kích.

Theo Military Watch, trong bối cảnh công nghệ hàng không quân sự ngày càng phát triển, đặc biệt là các chương trình tiêm kích thế hệ thứ sáu, việc khai thác tối đa những ưu thế của oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới có thể giúp Mỹ tăng cường năng lực tác chiến và củng cố vị thế trong các kịch bản xung đột tương lai.