Mỹ muốn một thỏa thuận chính trị “tốt” với Taliban

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm nay (7/9) cho biết, Mỹ đang tích cực thúc đẩy một thỏa thuận chính trị với Taliban, nhưng Mỹ sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận “tốt”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: SCMP.

Phát biểu khi đang ở thăm Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định: “Lí do chính khi chúng tôi đến Afghanistan năm 2001 đó là đảm bảo nước này không mãi là thiên đường an toàn cho chủ nghĩa khủng bố. Trong 18 năm qua, chúng ta đã thành công trong các mục tiêu này. Câu hỏi hiện nay là kế hoạch tiếp theo như thế nào và tiếp tục đạt được mục tiêu bảo vệ an ninh theo một cách khác. Quan điểm của tôi đó là một thỏa thuận chính trị. Tuy nhiên, tôi khẳng định sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận tốt giúp ít nhất tiếp tục đảm bảo an ninh cho chúng ta và một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Afghanistan”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra khi làn sóng bạo lực gia tăng tại Afghanistan phủ bóng các cuộc đối thoại của Mỹ với Taliban. Hai bên hiện đã nhất trí dự thảo thỏa thuận hòa bình. Theo đó, Mỹ có kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Afghanistan và đóng cửa 5 căn cứ quân sự trong vòng 135 ngày.

Đổi lại việc Mỹ rút quân, Taliban cam kết không cho phép các tổ chức khủng bố như mạng lưới quốc tế Al Qaedar hoặc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng lợi dụng Afghanistan làm "bàn đạp" để tiến hành các vụ tấn công vào Mỹ và những nước đồng minh.

Tuy nhiên, giới chức Afghanistan vẫn cho rằng, hòa bình có được tại Afghanistan sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán nội bộ tại nước này. Taliban hiện vẫn từ chối đàm phán với chính phủ Afghanistan./.