Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, cho hay việc nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng xem xét cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là yếu tố quan trọng để đạt được nền hòa bình lâu dài.

Ông Jared Kushner cho biết Washington có thể xem xét bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của NATO. Ảnh: Reuters

Theo ông Kushner, việc Nga sẵn sàng thảo luận về những bảo đảm này là bước tiến đáng kể, có thể cho thấy Moscow nghiêm túc trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh, những cam kết an ninh đáng tin cậy, được hỗ trợ bằng các cơ chế răn đe và ngăn ngừa xung đột, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khác.

Ông Kushner cũng đồng tình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng các cam kết an ninh phải cụ thể, đáng tin cậy và được thể hiện rõ ràng bằng văn bản. Ông cho biết đang phối hợp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách các sứ mệnh hòa bình để xây dựng những nội dung này. Tuy nhiên, ông Kushner lưu ý đây sẽ là một trong những cam kết quan trọng nhất mà Washington có thể đưa ra, do đó cần được cân nhắc thận trọng. Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, tuân thủ đầy đủ các thủ tục hiến định và có sự tham gia của Quốc hội Mỹ.

Theo ông Kushner, Tổng thống Trump chỉ chấp thuận những bảo đảm an ninh như vậy nếu tin rằng chúng phục vụ rõ ràng lợi ích quốc gia của Mỹ. Các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine cũng không thể được hoàn tất một cách riêng rẽ mà phải gắn với cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột. Theo đó, một hệ thống an ninh trong tương lai cần bao gồm các kênh tham vấn và liên lạc thường trực để xử lý khủng hoảng; cơ chế phối hợp nhằm tránh va chạm quân sự và tăng cường tính minh bạch; cùng những biện pháp có đi có lại nhằm giảm nguy cơ leo thang căng thẳng và các cam kết có thể kiểm chứng giữa các bên.

Mục tiêu của các cuộc đàm phán là thiết lập một cơ chế cân bằng, trong đó Ukraine được bảo vệ, Nga tin tưởng rằng NATO không tìm cách đối đầu, còn NATO và các đối tác có cơ sở tin tưởng Moscow sẽ tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng.

Bên cạnh yếu tố quân sự, ông Kushner cũng đề cao khía cạnh kinh tế, cho rằng các bảo đảm an ninh cần đi kèm một kế hoạch dài hạn nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của Ukraine. Kế hoạch này phải bao gồm những cải cách giúp củng cố thể chế và nâng cao khả năng tự chủ của Kiev. Theo ông, sự hỗ trợ quy mô lớn từ Mỹ và châu Âu cần đi đôi với cam kết của Ukraine trong việc thực hiện các cải cách và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong những tuần tới, phía Mỹ dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán kín và thảo luận đa phương với Ukraine, các đối tác châu Âu và Nga nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về cấu trúc an ninh trong tương lai.

Ông Kushner khẳng định hiện chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được thông qua. Tuy nhiên, việc các bên sẵn sàng thảo luận những vấn đề này đang mở ra cơ hội chấm dứt xung đột, qua đó chuyển hàng trăm tỷ USD từ chi tiêu cho chiến tranh sang phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và giảm giá năng lượng.