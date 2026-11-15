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Mỹ nêu khả năng Ukraine gia nhập NATO gắn với rút quân khỏi Donbas

Chủ Nhật, 05:40, 15/11/2026
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VOV.VN - Mỹ đang thúc đẩy tiếp xúc trực tiếp giữa châu Âu và Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Mỹ thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa châu Âu và Nga về xung đột Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner ngày 14/11 cho biết, Washington đang tập trung tạo điều kiện để Nga và các nước châu Âu trực tiếp trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine, sau vòng đàm phán ba bên Mỹ -Nga - Ukraine trong tuần này.

Ông Kushner nhận xét hai bên đã đưa ra những lập trường mà ông mô tả là “cực đoan” tại bàn đàm phán. Tuy nhiên, trong các cuộc trao đổi riêng, cả Nga và Ukraine đều hiểu cần có những thỏa hiệp thực tế để kết thúc xung đột. Ông khẳng định các nỗ lực tìm kiếm giải pháp vẫn được tiến hành nghiêm túc và mang tính xây dựng.

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Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner (Ảnh: Reuters).

Trước đó, ông Kushner cùng đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, sau đó tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và tới Dublin, Ireland để trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phía Mỹ cho biết muốn mở rộng vòng đàm phán tiếp theo để có sự tham gia của châu Âu, qua đó thảo luận những dàn xếp an ninh sau xung đột song song với vấn đề lãnh thổ.

Một nội dung mới được Tổng thống Zelensky công bố ngày 14/11 là khả năng gắn tư cách thành viên NATO của Ukraine với việc rút quân khỏi Donbas. Theo ông, các nhà đàm phán Mỹ đã đặt câu hỏi liệu Kiev có chấp nhận rút quân khỏi khu vực này nếu được gia nhập liên minh hay không.

Ông Zelensky cho biết đây là lần đầu tiên hai vấn đề được đặt trong mối liên hệ trực tiếp tại các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, đây mới là ý tưởng phía Mỹ nêu ra, chưa phải thỏa thuận được các bên chấp thuận. Nga lâu nay coi việc Ukraine gia nhập NATO là lằn ranh đỏ, khiến triển vọng đạt đồng thuận vẫn hết sức khó khăn.

Tổng thống Ukraine nhắc lại rằng Kiev chưa sẵn sàng nhượng lãnh thổ. Dù vậy, nếu nhận được một gói giải pháp toàn diện gồm bảo đảm an ninh, quyền duy trì quân đội mạnh với nguồn tài chính đầy đủ và kinh phí tái thiết, ông sẽ đưa vấn đề ra trưng cầu ý dân toàn quốc.

Ông Zelensky cũng phản đối đề nghị của Nga về việc thống nhất một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu trước khi giải quyết cách chấm dứt chiến tranh. Ông nhấn mạnh cuộc chiến phải kết thúc trước, thay vì bắt đầu bằng việc thay đổi cấu trúc an ninh của cả châu lục.

Trong khi đó, các nước châu Âu đã thống nhất nhóm đại diện tham gia tiến trình gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và các thể chế Liên minh châu Âu. Phía Nga cho biết cần đánh giá ý định và khả năng đóng góp của châu Âu trước khi quyết định đàm phán theo hình thức mở rộng.

Quang Trung/VOV-Washington
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