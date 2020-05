Mỹ ngăn HĐBA bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn toàn cầu

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 8/5 đã ngăn cản Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn toàn cầu do có nội dung ủng hộ WHO.



Trước đó, Hội đồng Bảo an đã mất 6 tuần tranh cãi xung quanh dự thảo nghị quyết được xây dựng với mục đích ủng hộ thiết lập lệnh ngừng bắn toàn cầu do Tổng thư ký Antonio Guterres đề xuất.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP

Nguyên nhân dẫn tới sự chậm trễ trong thông qua nghị quyết này là do Mỹ chống lại nội dung kêu gọi ủng hộ hoạt động của WHO trong toàn bộ thời gian đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Trung Quốc lại kiên quyết rằng Hội đồng Bảo an cần đề cập và ủng hộ hoạt động của WHO.

Tối 7/5 (theo giờ Mỹ), đại diện của Pháp tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra dự thảo nghị quyết trong đó sử dụng cụm từ “các cơ quan y tế chuyên trách” của Liên Hợp Quốc, tức một cách đề cập gián tiếp tới WHO. Tuy nhiên, phái đoàn Mỹ ngày 8/5 đã phản đối cách dùng từ của dự thảo, và ngăn cản các thủ tục tiếp theo để có thể đưa nghị quyết ra bỏ phiếu.

Đại diện phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết, dự thảo nghị quyết cần phải có nội dung chỉ trích cách WHO và Trung Quốc xử lý đại dịch Covid-19 nếu như đề cập tới tổ chức này./.