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Mỹ ngăn Israel ám sát Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran?

Thứ Sáu, 11:47, 03/07/2026
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VOV.VN - Mỹ đã gián tiếp cảnh báo Iran rằng Israel có thể tìm cách ám sát các nhà đàm phán hàng đầu của nước này. Thông tin này được chuyển cho Tehran trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh giữa hai bên hồi đầu năm nay.

Bí mật động trời này vừa được tờ New York Times công bố. Theo đó, các quan chức Mỹ đã gián tiếp cảnh báo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào họ trong các vụ ám sát.

Báo cáo trích dẫn thông tin của các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức, cho rằng Israel có thể đã lên kế hoạch ám sát các nhà đàm phán hàng đầu của Iran trong những tuần sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 - thời điểm chấm dứt giao tranh trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran.

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Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi, và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tham dự cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock, Thụy Sĩ ngày 20/6 (Ảnh: Reuters)

Trước những lo ngại đó, các quan chức Mỹ đã yêu cầu các đối tác của họ trong khu vực cảnh báo Tehran rằng Israel có thể tìm cách nhắm mục tiêu vào hai người này. Các quan chức được New York Times trích dẫn lưu ý rằng, khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2 và khi Israel tiến hành ám sát phần lớn giới lãnh đạo cấp cao của Iran, cả Ngoại trưởng Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf đều có thể là mục tiêu ám sát.

Nhưng một khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào đầu tháng 4 và hai người đàn ông này được chọn để đại diện cho lập trường của Iran trong các cuộc vòng đối thoại hướng tới lệnh ngừng bắn. Vì thế, phía Mỹ cho rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm ám sát họ đều có thể phá vỡ các cuộc đàm phán và châm ngòi cho đợt giao tranh mới.

Theo báo cáo, một mối đe dọa cụ thể từ phía Israel đối với ông Ghalibaf xuất hiện khi Chủ tịch Quốc hội Iran đang trên đường trở về nước sau cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào ngày 12/4 tại Islamabad, Pakistan. Lực lượng an ninh Iran đã thông báo cho máy bay của ông Ghalibaf về thông tin tình báo cho thấy Israel có kế hoạch tấn công máy bay. Điều này được 2 quan chức Mỹ khẳng định với New York Times.

Thông tin còn cho biết thêm rằng hai máy bay chiến đấu của Israel đã xâm nhập không phận Iran từ Iraq. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp ở Mashhad, Đông Bắc Iran. Và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng các thành viên còn lại trong phái đoàn đàm phán đã phải trở về Tehran bằng đường bộ.

Còn hồi tháng 3, trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra, một quan chức Pakistan nói với Reuters rằng Israel đã loại bỏ cả hai nhân vật này ra khỏi danh sách mục tiêu ám sát, sau khi Pakistan yêu cầu Mỹ không nhắm mục tiêu vào họ. Vào thời điểm đó, quan chức này cho biết Islamabad đã cảnh báo Washington rằng nếu một hoặc cả hai người này bị giết, sẽ “không còn ai để đàm phán” với Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn.

“Do đó, Mỹ đã yêu cầu phía Israel rút lui”, quan chức này nói thêm.

Phan Tùng/VOV.VN
(Tổng hợp)
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