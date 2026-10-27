Mỹ nhắm vào những mục tiêu nào của Iran với kế hoạch tấn công mới?

Theo hai quan chức Mỹ, các lực lượng nước này tại Trung Đông đã sẵn sàng triển khai các chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, có thể với quy mô lớn, trong vòng 96 giờ kể từ khi nhận được lệnh của Tổng thống Donald Trump. Lực lượng cần thiết cho các chiến dịch này hiện đã được bố trí đầy đủ trong khu vực.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa ban hành lệnh tấn công. Theo New York Times, trong năm nay, Tổng thống Mỹ nhiều lần bác bỏ các kế hoạch nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Các quan chức cũng nhận định quyết định cuối cùng của ông vẫn khó dự đoán.

Hiện tại, quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho khả năng triển khai chiến dịch mới, nhưng chưa có cuộc tấn công nào được phát động. Trong khi đó, ông Trump công khai cân nhắc giữa hai phương án: đạt được thỏa thuận với Tehran hoặc sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề Iran.

Kế hoạch tấn công mới gồm những gì?

Các quan chức Mỹ nói rằng quy mô của chiến dịch mới có thể vượt xa những đợt tấn công hạn chế mà Mỹ tiến hành kể từ khi ông Trump chấm dứt các hoạt động quân sự toàn diện hồi đầu năm nay. Những đợt tấn công trước đó được giới chức Mỹ mô tả là chiến dịch “cắt cỏ”, tập trung vào các hệ thống radar, bệ phóng và những mục tiêu quân sự khác của Iran có khả năng nhanh chóng được khôi phục.

Chiến dịch mới có thể mang tính chất khác biệt đáng kể. Một quan chức Mỹ cho hay “Đó sẽ là một nỗ lực quy mô lớn”.

Các chỉ huy tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc đã xây dựng danh sách mục tiêu trên diện rộng, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở quân sự và những địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Một mục tiêu tiềm năng được chính ông Trump đề cập là “Núi Pickaxe” (Pickaxe Mountain), cơ sở nằm sâu dưới lòng đất có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta có thể nhìn rõ cả thẻ tên trên áo một người từ ngoài không gian, hiểu chứ? Chúng ta biết chính xác những gì đang diễn ra tại Núi Pickaxe”.

Ông Trump cũng công khai đề cập đến lựa chọn mà ông đang cân nhắc. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi: “Liệu tôi nên chấm dứt hoàn toàn vấn đề này – điều mà tôi có thể làm rất dễ dàng – hay nên đạt được một thỏa thuận? Đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi”.

Một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức nắm rõ các cuộc thảo luận nội bộ về kế hoạch quân sự cho rằng trọng tâm hiện nay là thời điểm Washington có thể ra lệnh tấn công, thay vì chỉ dừng ở khả năng này. Theo họ, quyết định có thể được đưa ra bất cứ lúc nào trước cuối năm nay, trong đó thời điểm sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 được đánh giá là khả năng đáng chú ý.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố các cuộc tấn công sẽ không được nối lại trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc.

Các quan chức cho biết ông Trump vẫn chưa quyết định bước đi tiếp theo sau cuộc bầu cử, dù những tín hiệu gần đây cho thấy ông có thể cân nhắc phương án hành động quân sự quy mô lớn. Nhà Trắng hiện từ chối bình luận về vấn đề này.