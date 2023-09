Mỹ nhận dạng được thêm 2 nạn nhân vụ khủng bố 11/9/2001

Cơ quan chức năng cho biết hai trường hợp mới nhất được nhận dạng thông qua ứng dụng "công nghệ giải trình tự thế hệ mới, nhạy hơn và nhanh hơn các kỹ thuật phân tích ADN thông thường". Danh tính của hai nạn nhân nói trên, gồm một nam và một nữ, được giữ kín theo đề nghị của hai gia đình.

Thân nhân dự lễ tưởng niệm các nạn nhân tử nạn trong vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11/9, ở New York (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Thị trưởng thành phố New York - ông Eric Adam, cho biết: "Chúng tôi hy vọng những thông tin nhận dạng mới có thể mang lại niềm an ủi cho gia đình các nạn nhân. Những nỗ lực không ngừng của Trung tâm Giám định Y khoa New York thể hiện cam kết của thành phố trong việc nhận dạng và đưa tất cả nạn nhân về với người thân của họ".

Đến nay, có 1.649 trong tổng số 2.753 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York đã được nhận dạng.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân đã được tổ chức tại New York hằng năm sau vụ khủng bố năm 2001 và sẽ diễn ra tại thành phố này vào ngày 11/9 tới.

22 năm về trước, ngày 11/9/2001, cả thế giới rúng động khi nghe tin 19 đối tượng thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda chiếm quyền điều khiển 4 máy bay chở khách cỡ lớn, rồi lần lượt cho chúng chuyển hướng, tấn công hàng loạt mục tiêu tại nước Mỹ.

Loạt vụ tấn công trên đã làm 2.977 người thiệt mạng, trên 6.000 người khác bị thương và gây ra thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD về tài sản và cơ sở hạ tầng, đồng thời gây những tổn thất tổng cộng ước tính lên tới 3.000 tỷ USD.