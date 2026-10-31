Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc tăng cường hợp tác an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng

Ba nước Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đồng thời tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và những thách thức đối với chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20.

Ngày 30/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Tại cuộc gặp, ba bên ký Bản ghi nhớ hợp tác về Quan hệ đối tác Bắc cực - Thái Bình Dương (TAPP), nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác hàng hải và phát triển quan hệ đối tác kinh tế tại khu vực Bắc cực thuộc Thái Bình Dương.

Ba ngoại trưởng tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có lệnh cấm hỗ trợ các hoạt động tạo nguồn thu phục vụ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Về kinh tế, ba nước nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh kinh tế, phản đối việc sử dụng các biện pháp cưỡng ép kinh tế và biến chuỗi cung ứng thành công cụ gây sức ép. Các ngoại trưởng cũng rà soát tiến độ triển khai thỏa thuận hợp tác về lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ, được ký tại Ankara ngày 7/7, nhằm tận dụng thế mạnh công nghiệp của ba nước để tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc tham vấn ba bên ở mọi cấp, trên cơ sở những cam kết được đưa ra trong tuyên bố chung ngày 21/9/2026. Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20, nơi Mỹ đang thúc đẩy chương trình nghị sự tập trung vào tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng, thương mại và bảo đảm tự do hàng hải, trong khi các thành viên vẫn tồn tại nhiều bất đồng về những vấn đề địa chính trị lớn.