Mỹ-Nhật-Hàn ra tuyên bố chung lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 17/12 và 18/12 bao gồm một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tuyên bố chung nêu rõ các hành động khiêu khích của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với bán đảo Triều Tiên, khu vực, và hòa bình và an ninh quốc tế đồng thời cản trở chế độ phi hạt nhân hóa toàn cầu. Các vụ phóng tên lửa không thông báo trước của Triều Tiên cũng đe dọa sự an toàn của hàng không dân dụng và giao thông hàng hải ở khu vực.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Theo tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Hàn, các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây nhất đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an và một lần nữa cho thấy các nước cần tuân thủ hoàn toàn các nghị quyết liên quan tới Triều Tiên của Hội đồng Bảo an. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và ngừng ngay các hành động vi phạm các nghị quyết này.

Mỹ nhắc lại cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản với mọi năng lực bao gồm cả hạt nhân. Ba nước hoan nghênh việc kích hoạt cơ chế chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa từ Triều Tiên thời gian thực cũng như việc xây dựng kế hoạch diễn tập quân sự ba bên trong nhiều năm.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố sát cánh cùng nhau trong việc phản đối Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo. Ba nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế nhằm phong tỏa các hoạt động tạo nguồn thu phi pháp của Triều Tiên nhằm cung cấp tài chính cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của nước này.

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Hàn kêu gọi Triều Tiên ngừng tiến hành các hành động khiêu khích và chấp thuận lời kêu gọi tham gia đối thoại thực chất vô điều kiện.