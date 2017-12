Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

Đặc phái viên Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Brett McGurk hôm qua (21/12) cho rằng, bất chấp thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin rút một phần quân đội khỏi Syria, Nga có thể vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại quốc gia này. Máy bay Nga làm nhiệm vụ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Brett McGurk cũng cho rằng, IS chưa bị đánh bại hoàn toàn tại Syria. Vì vậy, Mỹ cần tính đến lợi ích an ninh tại Syria và sẽ tiếp tục hiện diện tại đây để chắc chắn rằng IS sẽ bị đánh bại hoàn toàn, ổn định các khu vực để IS không có cơ hội quay trở lại.

Ông Brett McGurk cũng nhấn mạnh sẽ hợp tác với quân đội Nga còn hiện diện tại Syria: “Tôi đã nghe nói đến thông báo IS bị đánh bại và Nga sẽ rút quân khỏi Syria. Tuy nhiên tôi nghĩ họ sẽ vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại đây.

Một lần nữa chúng tôi sẽ hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ chỉ rõ những vấn đề còn bất đồng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có sự hợp tác với phía Nga không chỉ là các kênh quân sự mà còn kênh ngoại giao mà chúng tôi vẫn thực hiện thường xuyên”.

Đầu tuần trước, Nga đã bắt đầu rút một phần binh lính nước này khỏi Syria theo chỉ thị của Tổng thống Nga Putin. Trước đó, ông Putin hạ lệnh bắt đầu rút quân khỏi Syria, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria hôm qua (21/12) cho rằng, không có lí do để lực lượng Mỹ tiếp tục ở lại Syria. Những lý do mà Mỹ đưa ra nhằm duy trì hiện diện quân sự tại Syria là không có căn cứ./.