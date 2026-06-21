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Mỹ phát tín hiệu lịch sử, muốn mở ra một chương mới trong quan hệ với Iran

Chủ Nhật, 21:09, 21/06/2026
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VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 21/6 cho biết Washington sẵn sàng “thay đổi căn bản” quan hệ với Iran, trước thềm cuộc gặp cấp cao được đánh giá là mang tính bước ngoặt giữa lãnh đạo hai nước.

Phát biểu trước cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, ông Vance nhấn mạnh đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Iran gặp nhau ở cấp độ cao như vậy. “Chưa từng có tiền lệ lãnh đạo Iran và Mỹ gặp nhau ở cấp cao đến như vậy”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock ở Thụy Sĩ, ngày 21/6/2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Vance, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao cho phái đoàn Mỹ nhiệm vụ mở ra một chương mới trong quan hệ với Iran và gửi đi thông điệp thiện chí tới người dân nước này.

“Điều mà Tổng thống yêu cầu chúng tôi thực hiện là mở ra một trang mới, thay đổi mối quan hệ với người dân Iran và chìa bàn tay hợp tác, gửi tới người dân Iran thông điệp rằng nếu giới lãnh đạo nước này sẵn sàng từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân trong dài hạn, Mỹ sẵn sàng thay đổi căn bản quan hệ với Iran”, ông Vance tuyên bố.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết đây chính là mục tiêu mà Washington đang hướng tới. Ông cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng của các cuộc tiếp xúc hiện nay, cho rằng hai bên đã đạt được những tiến triển đáng kể chỉ trong vài giờ qua và kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt thêm kết quả tích cực trong những giờ tới.

“Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ lớn chỉ trong vài giờ vừa qua và tôi tin rằng sẽ còn có thêm những bước tiến mới trong những giờ tới”, ông Vance nói.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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