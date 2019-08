Mỹ quyết tâm đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện ở Ápganixtan

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tham dự cuộc họp gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Đại diện đặc biệt về hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) Gina Haspel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sky News

Thông cáo đồng thời nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ đang nỗ lực làm việc vì chặng đường phía trước ở Afghanistan. Thông qua việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Afghanistan, Mỹ vẫn cam kết đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bao gồm giảm bạo lực và ngừng bắn, đảm bảo rằng lãnh thổ Afghanistan không bao giờ bị các tổ chức khủng bố, cực đoan sử dụng một lần nữa để đe dọa Mỹ hoặc các nước đồng minh, đồng thời đưa người dân Afghanistan xích lại gần nhau nhằm hướng tới một nền hòa bình ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.



Cuộc họp các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và đại diện lực lượng Taliban ở Afghanistan hôm 12/8 đã kết thúc vòng đàm phán thứ tám tại thủ đô Doha của Qatar, và phía Mỹ mong muốn đạt được một thỏa thuận với Taliban trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 28/9 tới.

Tuy nhiên, ngày 11/8, phát biểu tại sự kiện nhân lễ Hiến sinh, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tỏ ý phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình chính trị ở quốc gia Tây Nam Á này. Ông Ghani nhấn mạnh, tương lai của Afghanistan không thể do nước ngoài quyết định, mà phải do chính người dân và diễn ra trên chính đất nước Afghanistan. Mỹ đã thương lượng với Taliban từ năm ngoái, song đến nay Chính phủ Afghanistan vẫn chưa khởi động đàm phán trực tiếp với lực lượng này./.

(TT Mỹ- 16/08)