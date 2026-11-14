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Mỹ ra lệnh dừng cất cánh các chuyến bay trên toàn quốc

Thứ Bảy, 06:08, 14/11/2026
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VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chiều 13/11 ra lệnh tạm dừng tất cả các chuyến bay cất cánh tại các sân bay trên toàn quốc, sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận thông tin trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Ông cho biết các kỹ thuật viên FAA đang điều tra sự cố và cơ quan chức năng sẽ cập nhật ngay khi có thêm thông tin.

Ông Duffy cho biết thêm, lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc đối với tất cả các sân bay Mỹ, sau một sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài.

my ra lenh dung cat canh cac chuyen bay tren toan quoc hinh anh 1
Một góc sân bay Ronald Reagan ở Washington.

Trong thông báo gửi tới các đơn vị khai thác, FAA cho biết quyết định được đưa ra “do tình huống đặc biệt và vì lý do an toàn”. Cơ quan này yêu cầu tất cả các chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải tiếp tục ở lại mặt đất cho đến khi có thông báo mới. Các chuyến bay quốc tế đến Mỹ sẽ được xử lý theo từng trường hợp.

Các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài phụ trách điều phối máy bay trên hành trình giữa các sân bay. Lệnh dừng cất cánh nhằm hạn chế máy bay tiếp tục đi vào hệ thống trong lúc sự cố liên lạc đang được xử lý. Biện pháp này áp dụng đối với các chuyến bay chưa khởi hành, không đồng nghĩa với yêu cầu tất cả máy bay đang trên không phải hạ cánh ngay lập tức.

Tại thời điểm các thông báo trên được đưa ra, giới chức chưa công bố nguyên nhân cụ thể của sự cố hoặc thời điểm khôi phục hoạt động cất cánh. Phạm vi ảnh hưởng đối với các chuyến bay và hành khách cũng chưa được nêu trong thông báo ban đầu.

Đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc kể từ tháng 1/2023, khi một hệ thống máy tính quan trọng của FAA gặp trục trặc.

Quang Trung/VOV-Washington
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