Ngày 18/11, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ xác nhận tàu sân bay USS George Washington, đã rời Trung Đông sau khoảng ba tháng làm nhiệm vụ và hiện thuộc phạm vi hoạt động của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ.

Mỹ rút tàu sân bay USS George Washington khỏi Trung Đông sau ba tháng triển khai. Ảnh: Reuters

Phía Hải quân Mỹ không cung cấp thêm thông tin về hành trình cụ thể của tàu cũng như những tàu hộ tống đã đi cùng trong quá trình rời khu vực. Hiện chưa rõ USS George Washington sẽ trở về căn cứ tại Nhật Bản hay tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác.

USS George Washington là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Nimitz, có căn cứ thường trực tại Yokosuka, Nhật Bản. Tàu bắt đầu đợt triển khai từ cuối tháng 5 và được điều tới Trung Đông vào tháng 8, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự để đối phó với Iran.

Nhóm tác chiến USS George Washington, cùng tuần dương hạm USS Robert Smalls và tàu khu trục USS Shoup, đã tiến vào khu vực hoạt động của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ từ ngày 19/8. Nhóm tàu này được triển khai nhằm thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu hộ tống đang làm nhiệm vụ tại Trung Đông.

Việc thay thế lực lượng được thực hiện theo hình thức luân phiên, với một khoảng thời gian hai nhóm tác chiến cùng hiện diện trước khi nhóm tàu cũ rời đi. Tương tự, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tới Trung Đông ngày 15/11, trước khi USS George Washington rút khỏi.