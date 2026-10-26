Mỹ sắp nối lại đàm phán ba bên với Nga và Ukraine



Phát biểu trên chương trình của Fox News, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio trong những ngày cuối tuần, về các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Washington đang ở rất gần thời điểm khởi động các cuộc đàm phán ba bên, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận với các phóng viên rằng, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong thời gian rất gần, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson - Ảnh: Getty Images

Tuyên bố của ông Johnson được đưa ra, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt với những tranh cãi tại Quốc hội, liên quan đến quyết định nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua các biện pháp trừng phạt Moscow với sự ủng hộ của cả hai đảng. Chủ tịch Hạ viện Mỹ khẳng định, Quốc hội và Nhà Trắng cùng chia sẻ mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, Nga và Ukraine đã phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc thương lượng do Mỹ làm trung gian, với khả năng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, bất đồng về lãnh thổ, các bảo đảm an ninh và điều kiện ngừng bắn vẫn là những trở ngại lớn. Hiện chưa có thông báo chính thức về thời gian và địa điểm tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo.