Mỹ sẽ đảm bảo an ninh của Israel trước khi rút quân khỏi Syria

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã đưa ra cam kết ngày 6/1, khẳng định rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ phải đảm bảo sự an toàn cho lực lượng người Kurd từng là đồng minh với Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới về các cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Bolton cho biết quá trình rút quân sẽ được tiến hành khi Mỹ đảm bảo rằng IS "đã bị đánh bại và không thể phục hồi cũng như không thể trở thành mối đe dọa nữa".

Ngoài ra, Mỹ cũng khẳng định việc rút quân sẽ chỉ diễn ra khi an ninh của Israel và những đồng minh khác của Mỹ trong khu vực hoàn toàn được đảm bảo.

Việc rút quân của Mỹ lúc đầu được cho là sẽ kết thúc trong một vài tuần nhưng thời hạn này đã diễn ra lâu hơn sau khi Tổng thống Trump nhất trí với một số yêu cầu từ các quan chức Nhà Trắng, các đồng minh của Mỹ và các thành viên trong Quốc hội về một tiến trình rút quân theo trình tự.

Những bình luận của ông Bolton trước công chúng càng khẳng định việc rút quân sẽ không diễn ra chỉ trong "một sớm, một chiều".

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận định với báo giới rằng sẽ không có thời hạn nào cho tiến trình này.

Các quan chức Israel đã thể hiện sự lo ngại khi cho rằng việc Mỹ rút 2.000 quân ở Syria có thể tạo điều kiện cho Iran mở rộng ảnh hưởng và tăng cường hiện diện ở quốc gia này.

Phóng viên Stefanie Dekker của trang Al Jazeera từ Tây Jerusalem cho biết Israel đặc biệt lo ngại về sự hiện diện của lực lượng dân quân mà Iran ủng hộ ở gần biên giới với Syria, "đặc biệt là lực lượng của Hezbollah" - một phong trào Hồi giáo dòng Shia ở Lebanon.

Thủ tướng Israel Netanyahu trong cuộc họp báo với ông Bolton khẳng định ông đã lên kế hoạch đưa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ tới thăm cao nguyên Golan trước khi ông Bolton tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/1 nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Ông Netanyahu cũng hối thúc Mỹ và các quốc gia khác công nhận chủ quyền của Israel với cao nguyên chiến lược này, sau khi Israel chiếm được từ Syria trong cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967.

Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Bolton khẳng định Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Israel và cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục hợp tác với Israel nhằm đối phó với mối đe dọa từ Iran.

Joost Hiltermann, Giám đốc Nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế khu vực Trung Đông và Bắc Phi cho biết động thái gần đây của Mỹ đã cho thấy sự thiếu nhất quán trong chính sách của Washington ở Trung Đông.

"Chính sách đối ngoại của Mỹ đã có những xáo trộn từ khi ông Trump trở thành Tổng thống. Donald Trump và các quan chức của ông ấy muốn theo đuổi một chính sách đối ngoại khác biệt với người tiền nhiệm Barack Obama".

Thông báo rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump đã khiến nhiều nhà lập pháp Mỹ và ngay cả các đồng minh của Washington đều thấy bất ngờ. Quyết định này cũng được cho là nguyên nhân khiến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và đặc phát viên Mỹ tại liên quân chống IS từ chức.

Sau Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm tới 8 nước Arab tuần này để thể hiện sự ủng hộ với các đối tác của Mỹ trong khu vực./.

