Mỹ sẽ sớm nối lại tài trợ cho WHO bằng với mức của Trung Quốc?

Chương trình buổi tối của hãng tin tức Fox News cho biết, theo một dự thảo bức thư 5 trang mà hãng này có được, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đồng ý cấp kinh phí bằng mức mà Trung Quốc đóng góp cho WHO. Tucker Carlson, người dẫn chương trình này cho biết có thông tin Tổng thống Trump đã đồng ý hoặc có thể đã ký bức thư này, song hiện chưa rõ ai đã thuyết phục ông Trump làm điều này.

Hãng tin Fox News của Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Trump sẽ sớm nối lại một phần kinh phí cho Tổ chức Y tế thế giới. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump đã xác nhận với Fox News rằng Tổng thống Trump đã đồng ý với kế hoạch trong dự thảo bức thư đó. Nội dung bức thư cho rằng WHO vẫn có tiềm năng lớn và muốn tổ chức này thực hiện năng lực của mình, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Cũng theo dự thảo bức thư này, Tổng thống Donald Trump đã quyết định tiếp tục phối hợp với WHO, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc có món nợ lớn với toàn thế giới và phải đóng góp một cách công bằng cho WHO. Dự thảo bức thư khằng định, nếu Trung Quốc tăng kinh phí cho WHO, Mỹ sẽ cân nhắc mức đóng góp của mình cho tương ứng.

Dự thảo bức thư cũng kêu gọi cải tổ WHO và cho rằng WHO cùng với Tổng giám đốc của tổ chức này cần phải được bảo vệ khỏi áp lực chính trị liên quan tới các quyết định về y tế công cộng cũng như sự tham gia tại các cuộc họp của WHO. Ngoài ra, dự thảo bức thư cũng kêu gọi thực hiện một đánh giá hoàn toàn độc lập về nguồn gốc virus cũng như công tác đối phó với Covid-19 của WHO.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/4 đã tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho WHO và chỉ trích cách tổ chức này đối phó với Covid-19 cũng như đã thiên vị Trung Quốc./.