Theo quy định do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ban hành, các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp năng lực điện toán lớn cho doanh nghiệp tại những quốc gia chịu hạn chế, trong đó có Trung Quốc, Nga và Iran, sẽ phải xác minh danh tính khách hàng và tuân thủ các yêu cầu kiểm soát bổ sung.

Washington cũng áp dụng yêu cầu cấp phép đối với hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến tới một số quốc gia được đánh giá có nguy cơ cao trở thành điểm trung chuyển công nghệ sang Trung Quốc, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Brazil. Các biện pháp mới dự kiến được triển khai trong vòng 90 ngày.

Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Trước đây, mặc dù các doanh nghiệp Trung Quốc bị hạn chế mua trực tiếp những loại chip AI mạnh nhất của Mỹ, họ vẫn có thể thuê năng lực xử lý dữ liệu từ các trung tâm điện toán đám mây đặt tại nước ngoài. Điều này cho phép các công ty Trung Quốc tiếp cận sức mạnh tính toán của chip Nvidia mà không cần nhập khẩu trực tiếp thiết bị vào lãnh thổ Trung Quốc.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, quy định mới nhằm khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát xuất khẩu, bảo đảm các hạn chế đối với công nghệ nhạy cảm không bị vô hiệu hóa thông qua hình thức truy cập điện toán từ xa.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington gia tăng điều tra các nghi vấn liên quan đến việc chuyển hướng chip AI của Nvidia sang Trung Quốc thông qua doanh nghiệp trung gian. Đáng chú ý là trường hợp Megaspeed, một công ty cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore, bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động cung cấp chip tiên tiến cho các khách hàng Trung Quốc trái với quy định xuất khẩu của Mỹ.

Việc siết kiểm soát chip AI diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Trump lên đường công du châu Á, chuẩn bị hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tiếp tục là những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong bối cảnh Washington tìm cách duy trì lợi thế công nghệ và hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận các hệ thống điện toán tiên tiến phục vụ phát triển AI.