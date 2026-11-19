Đây là những nội dung chính được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sau Hội nghị Cấp cao Đông Á diễn ra ngày 17/11 tại Manila, Philippines.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khai mạc sáng 14/11 mở màn cho chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: PV/VOV-Jakarta

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ra ngày 18/11, tại Hội nghị Cấp cao Đông Á, Washington khẳng định tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác nhằm tăng cường khả năng răn đe, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ nhấn mạnh sẽ ngăn chặn các hành động sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp, đồng thời bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia theo luật pháp quốc tế, được phản ánh trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), bao gồm tại Biển Đông.

Washington cũng khẳng định hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh và thịnh vượng khu vực, phản đối mọi hành động đơn phương thay đổi hiện trạng. Đối với bán đảo Triều Tiên, Mỹ tiếp tục cam kết mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong quan hệ với ASEAN, Mỹ và các nước thành viên đã thông qua Kế hoạch Hành động Toàn diện triển khai Tuyên bố Tầm nhìn chung của các nhà lãnh đạo Mỹ-ASEAN về xây dựng một ASEAN và nước Mỹ mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước triển khai quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Mỹ-ASEAN trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai bên.

Về kinh tế, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington tiếp tục là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại ASEAN nếu xét theo từng quốc gia, với tổng vốn đầu tư hơn 557 tỷ USD tính đến năm 2025, hỗ trợ khoảng 532 ngàn việc làm tại Mỹ. Washington cũng hoan nghênh việc ASEAN ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số, được kỳ vọng mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ Mỹ tại thị trường kinh tế số Đông Nam Á, dự kiến đạt quy mô 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Đáng chú ý, Mỹ đang đẩy mạnh hợp tác với các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thông qua chương trình SI SPARK, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam và Campuchia đã tham gia Tuyên bố về Cơ hội Trí tuệ Nhân tạo, cùng các quốc gia khác thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên những Washington cũng sẽ phối hợp với Chính phủ Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Đại học Carnegie Mellon tổ chức Tuần lễ Trí tuệ Nhân tạo ASEAN tại Jakarta vào tháng 12 tới, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong khu vực.

Trong lĩnh vực năng lượng, Mỹ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ ASEAN tăng cường an ninh năng lượng, bao gồm phát triển Lưới điện ASEAN và mở rộng hợp tác điện hạt nhân dân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác hạt nhân theo Điều 123 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Mỹ với nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan, đồng thời bắt đầu đàm phán với Malaysia.

Mỹ cũng hỗ trợ Indonesia phát triển năng lực công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ, hướng tới xây dựng nước này thành một trung tâm khu vực về công nghệ hạt nhân tiên tiến. Washington đánh giá nhu cầu năng lượng tại Đông Nam Á có thể tăng gấp ba lần vào năm 2050, tạo ra dư địa lớn cho hợp tác năng lượng và công nghệ giữa Mỹ với ASEAN.

Một nội dung đáng chú ý khác là hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các đường dây lừa đảo trực tuyến. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các tổ chức lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á đã chiếm đoạt ít nhất 18,2 tỷ USD của người dân Mỹ và khoảng 23 tỷ USD của công dân các nước ASEAN trong năm 2025.

Để đối phó, Washington công bố bổ sung 26,2 triệu USD nhằm đào tạo, trang bị và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan tư pháp các nước Đông Nam Á, qua đó tăng cường phối hợp với Mỹ trong điều tra và truy tố các đường dây tội phạm. Mỹ và 12 đối tác khu vực cũng thống nhất các nguyên tắc hợp tác nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo, đồng thời Mỹ và ASEAN thông qua tuyên bố về 10 nguyên tắc hợp tác công - tư trong phòng chống lừa đảo trực tuyến.