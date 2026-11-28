Trong cuộc điện đàm với các binh sĩ Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn hôm 26/11 tại bang Florida, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực quân sự tại khu vực. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Iran đang phạm những sai lầm nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran.

Tổng thống Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump khẳng định Washington vẫn dành cơ hội cho Iran giải quyết bất đồng thông qua đàm phán nhằm tránh thương vong, song cảnh báo Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Trump cũng tái khẳng định mục tiêu của Washington là không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/11 thông báo quân đội nước này đã vô hiệu hóa tàu thương mại Pacific Archer treo cờ Palau tại Vịnh Oman, sau khi con tàu rời cảng của Iran và tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ bất chấp nhiều cảnh báo. Theo phía Mỹ, hệ thống động lực của con tàu đã bị vô hiệu hóa, song không có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương.

Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa đối với Iran, đồng thời cho biết lực lượng Mỹ đã buộc 158 tàu thương mại chuyển hướng và vô hiệu hóa 6 tàu không tuân thủ yêu cầu của phía Mỹ.

Bên cạnh các biện pháp quân sự trực tiếp đối với Iran, Tổng thống Trump ngày 27/11 cũng bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhằm củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, chống buôn lậu dầu mỏ, tham nhũng và đưa toàn bộ vũ khí về dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Iran cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân để ứng phó với Mỹ VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ, đang có một “cuộc tranh luận chiến lược quan trọng” về tương lai học thuyết hạt nhân của nước này trong bối cảnh cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn hết sức căng thẳng.

Chính phủ Iraq đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ, các cửa khẩu biên giới và những khu vực có sự hiện diện của các nhóm vũ trang thân Iran. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng vấp phải sự phản đối tại khu tự trị người Kurd, nơi chính quyền trung ương và chính quyền khu vực lâu nay tồn tại nhiều bất đồng về quyền quản lý tài nguyên và nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ.

Về phía Iran, ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, ngày 27/11 tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời không chấp nhận việc Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của nước này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cho biết Qatar và Pakistan vẫn đang đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, Iran tiếp tục duy trì các yêu cầu về dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt các hành động quân sự trước khi tiến hành đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân.