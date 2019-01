Mỹ tăng cường ném bom Syria sau khi Tổng thống Trump thông báo rút quân

Sau khi Tổng thống Trump thông báo rút 2.000 quân khỏi Syria hồi tháng 12/2018, quân đội Mỹ đã tăng cường chiến dịch ném bom các khu vực do IS kiểm soát ở Iraq và phía đông Syria, theo các nguồn tin trên thực địa và các bức ảnh thu được từ cuộc điều tra chung giữa Al Jazeera và The Intercept.

Những gì còn lại sau chiến dịch ném bom của Mỹ ở Al Kashmah. Ảnh: The Intercept

Các cuộc tấn công dữ dội nhất trong tuần qua xảy ra ở Al Kashmah, một ngôi làng bên bờ sông Euphrates gần biên giới với Iraq. Trong bối cảnh Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ ủng hộ tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng hỏa lực, dân thường và người thân của các tay súng IS đã chạy xuống những ngôi làng ở phía nam.

Các tay súng IS được bố trí rải rác ở các ngôi làng dọc sông Euphrates, từ khu vực biên giới với Iraq tới phía nam Hajin - thị trấn từng là thành trì của IS nhưng đã bị SDF giành lại hồi giữa tháng 12/2018.

Hiện có khoảng 50.000 - 60.000 người vẫn ở các khu vực này. Theo một nguồn tin giấu tên ở Deir Az Zor, "những người dân thường trong các khu vực này không còn nơi nào khác để sơ tán hoặc để tránh khỏi những cuộc ném bom của Mỹ trong làng của họ”.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút quân khỏi Syria ngày 19/12/2018 - một quyết định khiến ngay cả Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bất ngờ. Phát biểu với báo giới ngày 2/1/2019, ông Trump từ chối đưa ra thời hạn cụ thể cho việc rút quân và cho biết quá trình này sẽ diễn ra trong "một thời gian nữa".

Trong những ngày cuối năm 2018, Mỹ ném bom các ngôi làng ở thượng lưu và hạ lưu sông Euphrates, chủ yếu tập trung ở Al Kashmah.

Theo các nguồn tin trên thực địa, liên quân chống IS dường như thường nhắm tới các quán cà phê có internet – nơi có cả dân thường lẫn phiến quân lui tới. Các tay súng IS thường sử dụng internet để liên lạc với thế giới bên ngoài, chủ yếu là gia đình của họ ở những quốc gia khác.

Nguy cơ những người dân thường bị thiệt mạng vì các cuộc ném bom ở Deir Az Zor là rất cao bởi các ngôi làng này có nhiều tay súng IS và gia đình chúng sống cùng. Ngày 30/12, quân đội Mỹ thừa nhận rằng cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria từ năm 2014 đã khiến 1.139 dân thường thiệt mạng. Con số này nhỏ hơn đáng kể so với ước tính mà một số tổ chức khác đưa ra, chẳng hạn như con số khoảng từ 7.308 - 11.629 người đã thiệt mạng mà Airwars đã thông báo.

Đáp lại một loạt câu hỏi về các cuộc ném bom ở Syria, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Danielle Covington khẳng định những cuộc tấn công vào các mục tiêu của IS sẽ được cân nhắc cẩn thận về tác động của chúng đến những người dân sinh sống trong các khu vực này./.

