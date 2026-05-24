Mỹ tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro

Cuộc diễn tập bao gồm hai máy bay MV-22B Osprey hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cùng các hoạt động triển khai lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Chính phủ Venezuela cho biết đã cho phép cuộc diễn tập với danh nghĩa hoạt động chuẩn bị ứng phó “trong trường hợp khẩn cấp y tế hoặc thảm họa”.

Máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ trong một cuộc tập trận quân sự, tại Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận diễn ra hơn bốn tháng sau chiến dịch quân sự của Mỹ hôm 3/1, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân. Chính quyền Venezuela khi đó cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cho biết cuộc diễn tập nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh của quân đội Mỹ và tái khẳng định Washington “cam kết ổn định tình hình Venezuela”.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ, Tướng Francis Donovan, đã có mặt trên một trong các máy bay tới Caracas và gặp các quan chức chính phủ lâm thời Venezuela.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện ủng hộ chính phủ lâm thời do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo, sau khi ông Maduro bị bắt hồi tháng 1. Washington kể từ đó đã thúc đẩy mở cửa ngành dầu khí và tài nguyên khoáng sản của Venezuela cho các công ty Mỹ.