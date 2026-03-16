中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống gian lận

Thứ Hai, 22:18, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 16/3 nhằm chính thức thành lập lực lượng đặc nhiệm liên bang chống gian lận nhằm tăng cường giám sát việc sử dụng ngân sách do Phó Tổng thống JD Vance đứng đầu.

Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, lực lượng đặc nhiệm mới sẽ có nhiệm vụ điều phối các nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hành vi gian lận trong các chương trình và quỹ của chính phủ. Sáng kiến này được xem là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng cường giám sát việc sử dụng ngân sách liên bang và bảo vệ tiền thuế của người dân.

Lực lượng đặc nhiệm mới dự kiến sẽ phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan liên bang, trong đó có Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính Mỹ, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Y tế, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và mở rộng các cuộc điều tra liên quan đến các vụ gian lận quy mô lớn.

my thanh lap luc luong dac nhiem chong gian lan hinh anh 1
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt

Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và chính quyền các bang cũng sẽ tham gia vào cơ chế phối hợp mới nhằm phát hiện sớm các hành vi trục lợi ngân sách, đặc biệt trong các chương trình phúc lợi và hỗ trợ tài chính của chính phủ.

Giới chức Nhà Trắng cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ đặc biệt chú ý đến các chương trình hỗ trợ xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp liên bang, nơi các nhà chức trách cho rằng vẫn tồn tại nguy cơ gian lận hoặc lợi dụng chính sách.

Theo chính quyền Tổng thống Trump, việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, nâng cao tính minh bạch trong quản lý ngân sách liên bang và đảm bảo các chương trình hỗ trợ của chính phủ được triển khai đúng đối tượng. Các chi tiết cụ thể về cơ cấu tổ chức và phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm dự kiến sẽ được công bố sau khi sắc lệnh hành pháp được ký ban hành.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Tổng thống Mỹ Donald Trump chống gian lận lực lượng đặc nhiệm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trung Quốc đánh giá cao Thái Lan về chống gian lận cờ bạc trực tuyến
Trung Quốc đánh giá cao Thái Lan về chống gian lận cờ bạc trực tuyến

Trung Quốc đánh giá cao Thái Lan về chống gian lận cờ bạc trực tuyến

VOV.VN - Chiều 6/2 tại cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang thăm Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao các biện pháp mạnh mẽ của Thái Lan trong việc chống gian lận cờ bạc trực tuyến. Ông cho rằng hai bên nên tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật và tư pháp.

“Mũ chống gian lận” trong kỳ thi gây sốt mạng xã hội tại Philippines
“Mũ chống gian lận” trong kỳ thi gây sốt mạng xã hội tại Philippines

“Mũ chống gian lận” trong kỳ thi gây sốt mạng xã hội tại Philippines

VOV.VN - Hình ảnh sinh viên đội "mũ chống gian lận" trong kỳ thi đại học đang gây sốt mạng xã hội ở Philippines gần đây, tạo hiệu ứng tốt và được nhiều sinh viên các trường đại học hưởng ứng.

Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ
Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/3, Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành đánh giá các tác động pháp lý từ các cuộc điều tra mới của Mỹ liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các quốc gia đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ