Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống gian lận

Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, lực lượng đặc nhiệm mới sẽ có nhiệm vụ điều phối các nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hành vi gian lận trong các chương trình và quỹ của chính phủ. Sáng kiến này được xem là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng cường giám sát việc sử dụng ngân sách liên bang và bảo vệ tiền thuế của người dân.

Lực lượng đặc nhiệm mới dự kiến sẽ phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan liên bang, trong đó có Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính Mỹ, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Y tế, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và mở rộng các cuộc điều tra liên quan đến các vụ gian lận quy mô lớn.

Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và chính quyền các bang cũng sẽ tham gia vào cơ chế phối hợp mới nhằm phát hiện sớm các hành vi trục lợi ngân sách, đặc biệt trong các chương trình phúc lợi và hỗ trợ tài chính của chính phủ.

Giới chức Nhà Trắng cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ đặc biệt chú ý đến các chương trình hỗ trợ xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp liên bang, nơi các nhà chức trách cho rằng vẫn tồn tại nguy cơ gian lận hoặc lợi dụng chính sách.

Theo chính quyền Tổng thống Trump, việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, nâng cao tính minh bạch trong quản lý ngân sách liên bang và đảm bảo các chương trình hỗ trợ của chính phủ được triển khai đúng đối tượng. Các chi tiết cụ thể về cơ cấu tổ chức và phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm dự kiến sẽ được công bố sau khi sắc lệnh hành pháp được ký ban hành.