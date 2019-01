Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ “dịu giọng” sau những cảnh báo đáp trả lẫn nhau

PC_Article_AfterShare_1

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình Syria được cho là nỗ lực làm dịu những căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ phá hủy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tấn công người Kurd tại Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 có cuộc điện đàm. Ảnh: Anadolu

Đáp lại, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng khẳng định: “Chúng tôi hiểu thế khó của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhiều sức ép. Tuy nhiên tôi cho rằng các đối tác chiến lược hay đồng minh không nên đối thoại qua các mạng xã hội. Chúng ta phải tiếp tục thảo luận vấn đề này một cách song phương. Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi không sợ hãi và sẽ không bị đe dọa bởi bất kỳ mối đe dọa nào. Những cảnh báo nhằm vào kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đi đến đâu”.

Khẳng định các cảnh báo kinh tế sẽ không có kết quả nhưng rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức được cái giá phải trả khi mối quan hệ với Mỹ bị đình trệ. Cuộc khủng hoảng ngoại giao năm ngoái giữa hai đồng minh khi Tổng thống Trump áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 Bộ trưởng và tăng thuế vào xuất khẩu kim loại của Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy đồng lira của quốc gia này thấp kỉ lục.

Đây là những căng thẳng mới nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sau quyết định của Tổng thống Trump rút quân đội Mỹ khỏi Syria, để người Kurd tại đây trước các nguy cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Tuy nhiên trong cuộc điện đàm hôm qua, hai nhà lãnh đạo có những tuyên bố tích cực, nhấn mạnh sự hợp tác tại phía bắc Syria.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Erdogan đã khẳng định không có vấn đề gì với lực lượng người Kurd tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tìm cách chống lại các nhóm vũ trang tại Syria đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của nước này. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận ý tưởng thành lập “khu vực an ninh” dọc biên giới. Tổng thống Trump sau đó đã xác nhận điều này trên tài khoản mạng xã hội Twitter, song dùng từ "vùng an toàn" cho khu vực được đề xuất. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết hai bên cũng đã thảo luận về tiềm năng phát triển hợp tác kinh tế song phương.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Mỹ hiện mong muốn hợp tác để giải quyết mối lo ngại an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực đông bắc Syria, nhưng vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ lực lượng người Kurd và Các Lực lượng dân chủ Syria, vốn được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.

Với đề xuất “vùng an toàn” mà hai nhà lãnh đạo đang thảo luận được Ngoại trưởng Mỹ đánh giá tốt cho tất cả các bên trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, vùng an toàn vừa đảm bảo an ninh cho những đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS tại Syria, đồng thời ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào vào Thổ Nhĩ Kỳ từ lãnh thổ Syria. Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối ý tưởng khu vực an toàn dọc biên giới, nhưng cho rằng hai bên cần phải thảo luận trực tiếp.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Dự kiến Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler trong ngày 15/1 để tham vấn về các vấn đề hợp tác xa hơn giữa hai bên./.

Ông Trump dọa hủy hoại Thổ Nhĩ Kỳ nếu người Kurd ở Syria bị tấn công VOV.VN - Tổng thống Trump cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với hậu quả nền kinh tế bị hủy hoại nếu nước này tấn công người Kurd ở Syria.