Mỹ thông qua gói hỗ trợ quốc phòng hơn 400 triệu USD cho Ấn Độ

Hai gói hỗ trợ quốc phòng cho Ấn Độ nhằm bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của trực thăng tấn công AH-64E Apache và pháo siêu nhẹ M777A2 mà quân đội nước này đang sử dụng.

Trong đó, gói hỗ trợ trị giá 230 triệu USD dành cho pháo siêu nhẹ M777A2 bao gồm phụ tùng thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia hiện trường, bảo đảm hậu cần và các dịch vụ duy trì hoạt động dài hạn. M777A2 là loại pháo có trọng lượng nhẹ, khả năng cơ động cao, được quân đội Ấn Độ triển khai chủ yếu tại các khu vực biên giới và địa hình núi cao nhằm tăng cường năng lực tác chiến ở những khu vực hiểm trở.

Máy bay trực thăng AH-64E Apache đang được quân đội Ấn Độ sử dụng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng phê duyệt gói hỗ trợ 198,2 triệu USD cho trực thăng tấn công AH-64E Apache, bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, bảo trì, hậu cần, tài liệu kỹ thuật, đào tạo nhân sự cùng các hỗ trợ liên quan từ Chính phủ và các nhà thầu Mỹ. Apache hiện là một trong những trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới, được Không quân và Lục quân Ấn Độ sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công chính xác và yểm trợ hỏa lực.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai gói hỗ trợ phù hợp với mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh của Washington, đồng thời góp phần hỗ trợ Ấn Độ duy trì hiệu quả hoạt động của các khí tài chủ lực, nâng cao năng lực phòng thủ, nhưng không làm thay đổi cán cân quân sự khu vực hay ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Về phía Ấn Độ, Bộ Quốc phòng khẳng định lực lượng vũ trang nước này có đủ năng lực tiếp nhận, vận hành và khai thác hiệu quả các trang thiết bị cùng dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Ấn Độ cho rằng các gói hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao khả năng duy trì hoạt động của các khí tài chủ lực, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu bảo đảm quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực diễn biến phức tạp.