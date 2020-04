Mỹ tiếp tục chỉ trích Trung Quốc che giấu thông tin về Covid-19

Trong cuộc họp báo ngày 22/4, Ngoại trưởng Mike Pompeo viện dẫn quy định của Tổ chức y tế thế giới (WHO) rằng, mỗi nước thành viên phải thông báo cho tổ chức này trong vòng 24 tiếng về mọi sự kiện trong lãnh thổ của mình mà có thể dẫn tới tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Các quy định của WHO cũng nói rõ các nước cần đánh giá khi nào thông báo với WHO về các bệnh dịch không rõ nguyên nhân hoặc nguồn gốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ tin rằng Trung Quốc đã không thông báo kịp thời về dịch bệnh Covid-19 lên WHO. Theo ông Pompeo, ngay cả khi Trung Quốc có thông báo lên WHO về bùng phát dịch bệnh, nước này cũng không chia sẻ đầy đủ thông tin mà mình có.

Thay vào đó, Trung Quốc đã che giấu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, không thông báo về khả năng virus lây từ người sang người trong vòng 1 tháng cho tới khi dịch bệnh xuất hiện ở tất cả cả tỉnh ở Trung Quốc, kiểm duyệt những người tìm cách cảnh báo ra bên ngoài, ra lệnh ngừng thử các mẫu bệnh phẩm mới, và hủy bỏ những mẫu bệnh hiện có. Theo ông Pompeo, Trung Quốc vẫn chưa chia sẻ mẫu virus ở nước này với thế giới, gây khó khăn cho việc theo dõi diễn tiến của dịch bệnh.

Ông Pompeo cho biết, theo những quy định mới được thông qua năm 2007, Giám đốc WHO được yêu cầu thông báo khi có một nước thành viên không tuân thủ các quy định của tổ chức này, tuy nhiên điều này đã không diễn ra với trường hợp của Trung Quốc. Chính vì vậy, Mỹ cho rằng WHO có trách nhiệm tiếp tục thực thi các quy định của mình về minh bạch và cởi mở vì điều này sẽ giúp cứu sống nhiều người trong thời điểm hiện nay và trong tương lai./.