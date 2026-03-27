Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa

Thứ Sáu, 05:24, 27/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.

Phiên điều trần tập trung vào tranh cãi pháp lý về việc ông Nicolas Maduro có được phép sử dụng nguồn tiền của nhà nước Venezuela để chi trả cho đội ngũ luật sư hay không. Các luật sư bào chữa cho rằng việc chính phủ Mỹ ngăn chặn nguồn tiền này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền hiến định của bị cáo trong việc lựa chọn luật sư theo Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị dẫn giải.

Tuy nhiên, đại diện công tố cho rằng việc phong tỏa nguồn tiền xuất phát từ các lệnh trừng phạt nhằm phục vụ lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Washington. Theo lập luận này, ông Maduro không được Mỹ công nhận là nguyên thủ hợp pháp nên không thể sử dụng nguồn ngân sách nhà nước Venezuela cho mục đích cá nhân.

Thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein bày tỏ hoài nghi đối với lập luận của phía công tố, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela gần đây. Dù vậy, thẩm phán khẳng định sẽ không bác bỏ cáo trạng đối với ông Maduro và vụ án vẫn tiếp tục được xét xử theo quy trình.

Ông Maduro, 63 tuổi, cùng vợ là Cilia Flores, 68 tuổi, đã phủ nhận các cáo buộc, bao gồm âm mưu buôn bán ma túy quy mô lớn và liên quan đến các mạng lưới vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hiện hai người đang bị giam giữ tại một cơ sở liên bang ở Brooklyn trong thời gian chờ xét xử.

Vụ việc diễn ra sau khi lực lượng Mỹ tiến hành một chiến dịch bất ngờ tại Caracas hồi đầu năm 2026, bắt giữ ông Maduro và đưa sang Mỹ để truy tố, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Caracas. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể sẽ đưa thêm các cáo buộc mới đối với ông Maduro, song chưa công bố chi tiết.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Ông Trump chỉ trích NATO không làm gì để hỗ trợ trong vấn đề Iran

VOV.VN - Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì đã "hoàn toàn không làm gì" để hỗ trợ trong vấn đề liên quan đến Iran.

VOV.VN - Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì đã "hoàn toàn không làm gì" để hỗ trợ trong vấn đề liên quan đến Iran.

Tổng thống Trump hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 cho biết người Iran là những nhà đàm phán giỏi, nhưng ông không chắc mình có sẵn sàng đạt được thỏa thuận với họ để chấm dứt xung đột hay không.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 cho biết người Iran là những nhà đàm phán giỏi, nhưng ông không chắc mình có sẵn sàng đạt được thỏa thuận với họ để chấm dứt xung đột hay không.

Ông Trump gia tăng sức ép, Iran khẳng định chưa bắt đầu hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran, cảnh báo Tehran cần “nghiêm túc” với một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, Iran khẳng định họ chỉ đang xem xét đề xuất của Mỹ, đồng thời cho biết tiến trình hòa đàm hiện vẫn chưa bắt đầu.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran, cảnh báo Tehran cần “nghiêm túc” với một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, Iran khẳng định họ chỉ đang xem xét đề xuất của Mỹ, đồng thời cho biết tiến trình hòa đàm hiện vẫn chưa bắt đầu.

