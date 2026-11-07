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Mỹ tiếp tục tấn công Iran: Sức ép chính trị và bài toán giá dầu

Thứ Bảy, 17:43, 07/11/2026
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VOV.VN - Chỉ 3 ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội nước này tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Iran.

 

Tổng thống Donald Trump ngày 6/11 xác nhận quân đội Mỹ tiến hành một cuộc tấn công hạn chế nhằm vào hệ thống phòng không Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về hai vụ nổ tại khu vực Suza trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược. Ông Donald Trump mô tả đây là hoạt động quân sự quy mô nhỏ, với mục tiêu bị vô hiệu hóa trong thời gian ngắn.

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Tàu khu trục USS Thomas Hudner của Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào mục tiêu ở Iran trong chiến dịch Epic Fury tháng 3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cuộc tấn công diễn ra sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, mất quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội. Kết quả này làm gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt về chi phí chiến tranh và giá nhiên liệu. Quốc hội mới do đảng Dân chủ kiểm soát, dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027, có thể tăng cường giám sát các hoạt động quân sự và ngân sách dành cho cuộc xung đột.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử chưa làm thay đổi quyền chỉ huy quân đội của Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiếp tục bảo vệ chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung ít nhất 350 tỷ USD.

“Bất kể quan điểm của mỗi người về cuộc chiến này ra sao, tôi tin đây là một nỗ lực dũng cảm, mang tính lịch sử nhằm bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta cần tiếp tục hiện đại hóa quân đội như Tổng thống Donald Trump đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên. Điều này đòi hỏi nguồn lực tài chính tương xứng... Chúng ta cần sự ủng hộ của tất cả các nghị sĩ yêu nước trong Quốc hội”, ông Hegseth nói.

Trong khi đó, Qatar đang thúc đẩy đề xuất trung gian nhằm nối lại đàm phán Mỹ- Iran. Theo đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và giải tỏa một phần tài sản bị đóng băng. Đổi lại, Iran cho phép thanh sát quốc tế tiếp cận các cơ sở hạt nhân và từng bước mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về các điều kiện tiên quyết, đặc biệt là vấn đề trừng phạt và chấm dứt hoạt động quân sự.

Những diễn biến này tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Tại Hội nghị Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ xung đột tái diễn đang khiến giá dầu duy trì ở mức cao, dù xuất khẩu dầu khí vùng Vịnh đã phục hồi khoảng 80% so với trước xung đột.

Nhà phân tích năng lượng Gaurav Sharma nhận định: “Mỗi khi xuất hiện triển vọng hòa bình tại Trung Đông, giá dầu thường có xu hướng giảm. Trên thị trường kỳ hạn, giá dầu liên tục biến động, có thể tăng hoặc giảm 4 đến 5 USD mỗi thùng. Tuy nhiên, thị trường giao ngay mới phản ánh rõ nhất tâm lý của các nhà giao dịch. Tại đây, mức chênh lệch giá vẫn lên tới 20- 25 USD mỗi thùng, đẩy giá dầu lên khoảng 130- 140 USD mỗi thùng”.

Để hạn chế rủi ro gián đoạn nguồn cung, Saudi Arabia và UAE đang tăng cường vận chuyển dầu qua những tuyến đường tránh eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các phương án thay thế vẫn hạn chế về năng lực và chi phí. Trong bối cảnh chính trị Mỹ thay đổi sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang phải cân nhắc cả yêu cầu quân sự, sức ép ngân sách, cũng như tác động kinh tế của cuộc xung đột.

Thu Hoài/VOV1
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