Mỹ tìm cách chặn hoạt động giao thương trên bộ của Iran với bên ngoài

Sau nhiều tháng thực hiện phong tỏa hải quân đối với nước Cộng hòa Hồi giáo, quân đội Mỹ đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm tăng cường nỗ lực của Washington trong việc ngăn chặn Tehran vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến cùng những mặt hàng bị cấm vận khác qua các biên giới đường bộ và khu vực Biển Caspi.

Các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, gần bờ biển Bandar Abbas, Iran ngày 13/10 (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Reuters, thông tin về lực lượng đặc nhiệm này – vốn chưa từng được công bố trước đây – sẽ được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra vào trong ngày 7/11. Lực lượng đặc nhiệm này, có tên gọi là “Iron Gate” hay Cổng Sắt, đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan khác của chính phủ Mỹ. Ngoài việc kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí, lực lượng này còn tập trung vào các mặt hàng lưỡng dụng cũng như các nguồn thu bất hợp pháp.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, việc tăng cường hợp tác giữa CENTCOM và các cơ quan liên ngành của Mỹ sẽ hạn chế hơn nữa khả năng của Iran trong việc “tài trợ cho khủng bố”, khôi phục các nhà máy sản xuất vũ khí và bổ sung nguồn lực quân sự. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ước tính rằng chiến dịch phong tỏa hải quân của họ đã ngăn chặn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD.