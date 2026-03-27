Mỹ tính đưa thêm 10.000 quân tới Trung Đông, gia tăng áp lực lên Iran

Lầu Năm Góc cho biết việc điều động này sẽ mở rộng các phương án quân sự cho Tổng thống Donald Trump, đồng thời vẫn theo dõi các cuộc đàm phán có thể có với Tehran.

Binh sĩ Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ đến căn cứ không quân Ali Al Salem, Kuwait. Ảnh: Lục quân Mỹ/Reuters

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nắm rõ kế hoạch, lực lượng bổ sung này nhiều khả năng bao gồm bộ binh và các đơn vị xe bọc thép. Nếu được triển khai, số quân này sẽ được bổ sung vào khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ cùng hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh điều tới khu vực trước đó.

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ giới chức quốc phòng cho biết, động thái này nhằm giúp Tổng thống Donald Trump có thêm “các phương án quân sự” trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.

Hiện chưa rõ chính xác lực lượng bổ sung sẽ được triển khai hoặc đồn trú tại đâu ở Trung Đông. Tuy nhiên, các nguồn tin nhận định họ nhiều khả năng sẽ được bố trí tại các vị trí nằm trong tầm tác chiến vào các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng ngoài khơi nước này.

Một số chuyên gia cho rằng việc triển khai Sư đoàn Dù 82 đã thể hiện mục tiêu nhắm trực tiếp vào các lợi ích chiến lược của Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ đảm bảo mở cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch toàn cầu - dù có hay không có sự hỗ trợ của các đồng minh Mỹ.

Liên quan đến kế hoạch điều quân, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Mọi thông báo về việc triển khai lực lượng sẽ do Bộ Quốc phòng công bố. Như chúng tôi đã nêu rõ, Tổng thống Donald Trump luôn có đầy đủ các lựa chọn quân sự trong tay”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan phụ trách các lực lượng Mỹ tại Trung Đông - từ chối bình luận về thông tin trên.