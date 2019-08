Mỹ tố Iran gây nhiễu hệ thống GPS của tàu thuyền đi qua vùng Vịnh

Cơ quan hàng hải của Bộ giao thông vận tải Mỹ hôm nay (8/8) đã ban hành cảnh báo mới đối với các tàu thuyền thương mại về những mối đe dọa của Iran tại Eo biển Hormuz và vùng Vịnh, đồng thời cho biết đã có thông tin về việc hệ thống định vị GPS của một số tàu thuyền bị can thiệp.

Tàu chở dầu Stena của Anh bị Iran bắt giữ. Ảnh: AP.

Cơ quan này cũng cảnh báo về việc “xuất hiện những thực thể không xác định giả mạo là tàu chiến của Mỹ hoặc liên minh” trong khu vực. Báo cáo của cơ quan hàng hải đã liệt kê một loạt các sự cố liên quan đến Iran kể từ tháng 5/2019, trong đó có vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh và bắt giữ tàu Mesdar mang cờ Liberia.

Báo cáo cho biết thêm, ít nhất hai cuộc chạm trán gần đây liên quan đến lực lượng quân đội Iran và các tàu đã báo cáo việc hệ thống GPS của họ bị can thiệp. Một chiếc tàu đã bị tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trước khi bị bắt giữ, điều này khiến các nỗ lực phản ứng trở nên phức tạp. “Bên cạnh đó, các tàu cũng báo cáo về việc xuất hiện hệ thống liên lạc cầu nối giả mạo từ những thực thể không xác định mạo nhận là tàu chiến của Mỹ hoặc của liên minh do Mỹ dẫn đầu”.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ, đặc trách các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực ban hành tuyên bố nêu rõ: “Các tàu thuyền đã thông báo về hành vi can thiệp hệ thống GPS hoặc gây nhiễu hệ thống thông tin mà không có cảnh báo trước”. Tuyên bố nhấn mạnh: “Mỹ cam kết làm việc với các đồng minh và các đối tác trong khu vực để đảm bảo tự do hàng hải, tự do thương mại, bảo vệ tàu thuyền và các binh sỹ của Mỹ trong khu vực”.

Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Iran đã đặt thiết bị gây nhiễu GPS trên đảo Abu Musa do Tehran kiểm soát, nằm ở vùng Vịnh Ba tư, gần lối vào Eo biển Hormuz. Vị quan chức này cho rằng, hành động này nhằm phá vỡ các hệ thống định vị của tàu thuyền hoặc máy bay, để làm cho những phương tiện đó đi nhầm vào vùng biển hoặc không phận Iran do GPS của chúng hoạt động không chính xác, từ đó khiến quân đội Iran có cớ để bắt giữ. Tuy nhiên, các thiết bị gây nhiễu này không có tác dụng với tàu chiến hay máy bay của quân đội Mỹ.

Iran luôn bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này cố ý tấn công tàu thuyền thương mại di chuyển qua vùng Vịnh, đồng thời cho biết, những chiếc tàu bị bắt đã vi phạm lãnh hải của Tehran hoặc vi phạm “quy định hàng hải quốc tế”./.