Mỹ tố Iran mưu đồ can thiệp bầu cử Iraq để gây ảnh hưởng ở Trung Đông

Người đứng đầu Bộ quốc phòng Mỹ hôm 15/3 lên tiếng cáo buộc Iran can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới tại quốc gia láng giềng Iraq, đồng thời cho rằng quốc gia này đang hành động giống như Nga trước đây khi can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Với cáo buộc mới nhất này, Mỹ đã nối dài danh sách các nước mà Iran muốn can thiệp nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã cáo buộc Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Iraq. Ảnh: Nymag.

Trong bối cảnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang dần khép lại, Iraq đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết đất nước với số tiền kêu gọi đầu tư nước ngoài lên tới hàng trăm tỷ USD.

Tuy nhiên, liệu các nhà đầu tư có chịu bỏ số tiền lớn như vậy vào một đất nước còn nhiều vấn đề tồn đọng như nạn tham nhũng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào giới lãnh đạo tương lai của quốc gia Trung Đông này. Do đó, cuộc bầu cử tại Iraq dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới đang được cả giới chính trị và các nhà đầu tư nước ngoài theo sát, bởi họ rất quan tâm tới hướng đi của chính phủ tương lai Iraq sẽ “thân” với ai và họ sẽ được hưởng lợi gì?

Trong một diễn biến mới nhất có liên quan, hôm qua (15/3), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã cáo buộc Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của quốc gia Trung Đông này - nơi mà Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang cố gắng tìm kiếm thêm nhiệm kỳ nữa khi mà tín nhiệm của ông đang tăng cao sau những thắng lợi của cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, đối thủ của ông al-Abadi trong kỳ bầu cử lần này chính là cựu Thủ tướng Nuri al-Maliki và cựu Bộ trưởng giao thông Hadi al-Amiri – đều là những người có tư tưởng thân với Iran hơn là phương Tây.

Trả lời báo giới ngay trên chuyến bay trở về từ Trung Đông và Afghanistan, ông Jim Mattis cho biết, Iran đang dùng một số tiền “đáng kể” để có được ảnh hưởng trong nền chính trị của Iraq. Ông Jim Mattis thậm chí còn ví Iran với đồng minh của nước này là Nga khi cho rằng Nga cũng từng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Dẫu vậy, ông Jim Mattis đã từ chối bình luận về khả năng sự can thiệp của Iran liệu có thành công hay không?

Trên thực tế thì Iran cũng đang mong muốn tăng cường hợp tác với chính phủ Iraq. Mới đây, tờ Financial Tribune của Iran đưa tin, nước này đã sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước.

Hãng tin trên dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, Eshaq Jahangiri cho biết, các công ty nhà nước và tư nhân của Iran đang mong muốn hợp tác “một cách nghiêm túc” với phía Iraq trong việc giúp quốc gia láng giềng này tái thiết đất nước. Ông Eshaq Jahangiri bày tỏ hi vọng hai nước có thể tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế trong thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí và năng lượng điện; nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước vượt qua con số 7 tỷ USD.

Lời đề nghị trên của Iran được đưa ra trong bối cảnh Iraq đang mở cánh cửa đối với tất cả các nhà đầu tư nước ngoài với hi vọng có thể tái thiết đất nước Iraq trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jafari cho biết: “Cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở. Iraq không đóng cửa với bất kỳ công ty nào muốn tới nhằm giúp đất nước chúng tôi tái thiết thời kỳ hậu xung đột. Chính phủ đang nỗ lực tạo điều kiện cho mọi công ty nước ngoài”.

Cũng trong chuyến thăm tới Trung Đông lần này, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã nêu ra nhiều quan ngại về việc mở rộng ảnh hưởng của Iran tại khu vực, trong đó có việc gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria, việc ủng hộ lực lượng nổi dậy tại miền Tây Afghanistan và Yemen.

Ông Mattis cho rằng, với việc cung cấp các loại vũ khí hiện đại như tên lửa, radar,… cho phiến quân Houthi tại Yemen, quốc gia nghèo nhất Trung Đông này đang trở thành một “bãi thử vũ khí” dành riêng của Tehran. Tuy nhiên, có 1 điều mà ông Mattis đã thừa nhận là sự “khiêu khích” của Iran tại vùng Vịnh đã giảm đáng kể, với các cuộc tập trận hải quân và tên lửa của nước này đã không diễn ra thường xuyên như trước./.