Mỹ treo thưởng tới 20 triệu USD để tìm thông tin về chương trình hạt nhân Iran

Ngày 6/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo treo thưởng lên tới 20 triệu USD cho những người cung cấp thông tin liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, thông qua chương trình Phần thưởng vì Công lý (Rewards for Justice - RFJ).

Theo thông báo, Washington đang tìm kiếm thông tin về các cơ sở hạt nhân, trang thiết bị, nhân sự có liên quan, bao gồm các nhà khoa học tham gia chương trình hạt nhân Iran, cũng như hoạt động di chuyển các thiết bị và nhân sự này.

Máy ly tâm làm giàu urani của Iran. Ảnh: AP

Chương trình RFJ trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyên tiếp nhận thông tin liên quan đến khủng bố và các hoạt động của nước ngoài mà Washington cho là đe dọa an ninh quốc gia. Những người có thông tin có thể liên hệ với chương trình thông qua các nền tảng Signal, Telegram hoặc trình duyệt Tor, với nhiều lựa chọn ngôn ngữ khác nhau.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, RFJ được thành lập năm 1984 và đến nay đã chi trả tổng cộng hơn 250 triệu USD cho hơn 125 cá nhân cung cấp những thông tin được đánh giá là có giá trị trong việc bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ.

Để bảo đảm an toàn cho người cung cấp thông tin, chương trình cam kết giữ bí mật danh tính và nguồn tin. Trong một số trường hợp, tùy theo mức độ rủi ro và hoàn cảnh cụ thể, Mỹ có thể hỗ trợ tái định cư cho người cung cấp thông tin cùng các thành viên gia đình.

Hiện RFJ triển khai nhiều chương trình treo thưởng, với mức tiền từ dưới 1 triệu USD đến 25 triệu USD, nhằm thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động khủng bố, can thiệp bầu cử từ nước ngoài, tấn công mạng và những mạng lưới tài chính mà Mỹ cho là có liên quan đến Triều Tiên.

Cũng trong ngày 6/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính có trụ sở tại Canada, với cáo buộc hỗ trợ Iran sử dụng tài sản số để né tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho những hoạt động mà Washington coi là khủng bố.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các doanh nghiệp này tạo điều kiện chuyển đổi đồng rial Iran và những loại tiền tệ khác sang tài sản số, qua đó hỗ trợ thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế liên quan đến Iran. Một số doanh nghiệp bị cáo buộc có giao dịch với các sàn tài sản số của Iran nằm trong danh sách trừng phạt, cũng như các địa chỉ ví điện tử liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Các biện pháp trừng phạt sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản và lợi ích tài sản của những doanh nghiệp bị liệt vào danh sách nếu nằm tại Mỹ hoặc thuộc quyền kiểm soát của các cá nhân, tổ chức Mỹ. Đồng thời, các cá nhân và tổ chức Mỹ nhìn chung bị cấm thực hiện giao dịch với những doanh nghiệp này nếu không được cấp phép hoặc thuộc diện miễn trừ.

Những hạn chế trên cũng khiến các doanh nghiệp bị trừng phạt trên thực tế bị cắt đứt khả năng tiếp cận hệ thống tài chính dựa trên đồng USD.