Mỹ trình bày tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phê phán Trung Quốc

Bài phát biểu của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan vào sáng 1/6 đề cập "Tầm nhìn của Mỹ về an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".



Bài phát biểu này liên quan tới các nội dung cụ thể của Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như làm rõ mục đích của chiến lược này đối với khu vực, nhất là trong bối cảnh hiện nay được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ông Shanahan phát biểu tại Đối thoại Shangri-La vào hôm 1/6.

Mở đầu bài phát biểu, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shanahan cho rằng “Tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương Tự do và Mở” phải dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các quốc gia; giải quyết tranh chấp hòa bình; thương mại tự do và tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực.



Theo ông Shanahan, an ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Đó là lý do tại sao Mỹ muốn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở, cho phép các quốc gia thịnh vượng, đóng góp cho an ninh và ổn định khu vực. Theo ông, không lựa chọn đối tác kinh tế mà phải hợp tác cùng nhau, để đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả đối tác. Khu vực Ấn Độ Dươg-Thái Bình Dương có sự phát triển và ổn định cũng phần nhiều nhờ vào sự can dự của Mỹ.

“Không một quốc gia nào có thể thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tất cả chúng ta cùng có lợi ích để cùng nhau xây dựng tương lai chung, tốt hơn bất cứ điều gì mà bất kỳ quốc gia nào có thể tự mình đạt được”.

Trong tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, các đối tác sẽ được tôn trọng tìm thấy sự an ninh và thịnh vượng trong một mạng lưới mà các quốc gia, các nền kinh tế và an ninh liên kết với nhau. Đây không chỉ là tầm nhìn Mỹ mà là cách tiếp cận toàn diện và lâu dài.

Ông Shanahan nói: “Như chúng ta cũng thấy khu vực vẫn phải đối mặt với các mối đe dọa gây bất ổn như thách thức trên bán đảo Triều Tiên, lo ngại IS gia tăng cùng các thách thức an ninh phi truyền thống khác. Ngoài ra có các hành động hủy hoại trật tự quốc tế, gây mất ổn định khu vực cùng với các mối đe dọa sử dụng vũ lực đe dọa sự ổn định. Các vấn đề chủ quyền điều này không mang lại lợi ích cho ai”.

Ông Shanahan nhấn mạnh: Tầm nhìn của Mỹ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đó là đảm bảo khu vực ổn định với việc đảm bảo an ninh và kinh tế thịnh vượng. Đảm bảo vai trò của các cơ chế khu vực như vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các mối lo ngại khu vực. Mỹ sẽ tiếp tục cam kết đầu tư cho các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương để ngăn chặn tấn công mạng, mang đến công nghệ tiên tiến cho tất cả các nước. Mỹ cũng cam kết cùng các đối tác đảm bảo an ninh hàng hải, mở rộng thông tin tình báo để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau.

Theo ông Shanahan, tầm nhìn Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của Mỹ gặp nhiều thách thức do địa lí văn hóa khác nhau. Nhưng Mỹ đã xây dựng được một mạng lưới hợp tác quốc phòng lớn với Philippines, Thái lan, Ấn độ, Indonesia … để đảm bảo an ninh Ấn Độ- Thái Binh Dương. Ngoài ra, Mỹ cũng đang phối hợp với các quốc gia ngoài khu vực, xây dựng một mạng lưới để thực hiện mục tiêu của mình.

Nói về Trung Quốc, ông Shanahan cho rằng: Trung Quốc đã có hành vi không tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế trên các khu vực biển tranh chấp. Trong đó có việc ngăn chặn nguồn sinh kế của ngư dân khi cấm họ tiếp cận vùng biển mà họ và tổ tiên của họ đã đánh bắt qua nhiều thế hệ, thiết lập các vùng cấm bay trên các vùng biển. Điều này là không phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

Tuy vậy, ông Shanathan nhấn mạnh, Mỹ vẫn hợp tác với Trung Quốc, do các bên có sự liên kết lợi ích. Đối thoại với Trung Quốc cũng là một biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Cuối bài phát biểu, ông Shanahan cho biết, các bên nên tin tưởng và hợp tác cùng nhau. Các bên có thể tìm ra giải pháp với sự hợp tác trong thời gian qua để tạo tương lai cho thế hệ sau, tạo ra một Ấn Độ Dương-Thái Bình dương tự do và mở mang lại lợi ích cho tất cả mọi quốc gia./.