Mỹ truy tố 3 nghi phạm liên quan âm mưu đánh bom căn cứ quân sự tại Anh

Ba nghi phạm gồm Mohammad Al-Saadi, mang hai quốc tịch Iran và Iraq; Mohsen Mohajeri, công dân Iran; và Mohammad Ali al-Hassani, công dân Iraq. Al-Saadi hiện bị giam giữ tại New York, trong khi hai đối tượng còn lại chưa bị bắt.

Theo cáo trạng bổ sung gồm 8 tội danh, các nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm Kata'ib Hezbollah, hai tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Căn cứ RAF Mildenhall – nơi đồn trú của các đơn vị Không quân Mỹ (USAF), gần Mildenhall, Suffolk, Anh (Ảnh: Reuters)

Riêng trong vụ việc tại căn cứ RAF Fairford hồi tháng 9, các đối tượng bị cáo buộc tổ chức trinh sát, chuẩn bị 3 xe tải chứa nhiên liệu cùng vật liệu có thể sử dụng để chế tạo thiết bị nổ. Những chiếc xe được ngụy trang thành phương tiện của doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hồ bơi nhằm tiếp cận căn cứ.

Ngày 26/9, các đối tượng được chỉ đạo lái xe tới RAF Fairford, nhưng ít nhất 2 phương tiện đã bị chặn tại các chốt kiểm soát an ninh. Cảnh sát Anh sau đó thu giữ 3 xe tải và bắt giữ những người có mặt trên xe.

Vụ việc khiến Mỹ phải triển khai các biện pháp phòng ngừa an ninh, trong đó có việc rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford về các căn cứ tại Mỹ. Trước đó, khoảng 12 máy bay B-1 được triển khai tại đây và từng tham gia các chiến dịch không kích Iran.

Ngoài âm mưu tấn công căn cứ quân sự, các nghi phạm còn bị cáo buộc liên quan đến những vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái tại Mỹ và châu Âu, cũng như kế hoạch tấn công một giáo đường Do Thái ở Manhattan, New York.

Các tội danh trong cáo trạng bao gồm âm mưu hỗ trợ các tổ chức khủng bố, tài trợ khủng bố, âm mưu đánh bom và thực hiện các hành vi khủng bố xuyên biên giới. Một số tội danh có khung hình phạt tối đa lên tới tù chung thân.