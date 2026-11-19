Bộ Tư pháp Mỹ ngày 18/11 thông báo cáo trạng đối với Daithi O'Corrain, 48 tuổi, khoảng 7 tháng sau khi người này bị cáo buộc vượt qua hàng rào an ninh tại sân bay Shannon, miền Tây Ireland, đột nhập một chiếc máy bay C-130H Hercules không có người bên trong thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Mỹ.

Chiếc máy bay C-130H Hercules cùng các thiết bị trong buồng lái bị đập phá sau vụ đột nhập của Daithi O'Corrain tại sân bay Shannon, Ireland ngày 11/4. (Ảnh Bộ Tư pháp Mỹ)

Theo cáo trạng, sau khi đột nhập, O'Corrain đã dành nhiều giờ phá hoại các bộ phận quan trọng của máy bay, bao gồm cắt dây điện và đường dẫn thủy lực, đập vỡ thiết bị trong buồng lái, làm thủng các ống dẫn khí và bóp nghẹt đường ống cung cấp oxy lỏng.

Các công tố viên cho biết mức độ hư hại nghiêm trọng khiến máy bay không còn khả năng hoạt động. Cơ quan chức năng Mỹ khẳng định chiếc C-130H trị giá khoảng 60 triệu USD này sẽ không thể quay trở lại phục vụ trong lực lượng quân sự.

Những hình ảnh do công tố viên liên bang công bố cho thấy nhiều thiết bị trong buồng lái bị đập vỡ, hệ thống dây điện bị cắt đứt và các bộ phận kỹ thuật bị phá hỏng. Một số hình ảnh khác ghi lại những dụng cụ được cho là đã được sử dụng trong vụ việc và cảnh O'Corrain đứng trên nóc máy bay trước khi bị bắt.

Âm mưu được lên kế hoạch trước nhiều tháng

Theo cáo trạng, O'Corrain đã dành nhiều tháng tìm hiểu cấu tạo máy bay, mua sắm dụng cụ và gallium - một kim loại có khả năng ăn mòn nhôm. Người này cũng sử dụng ứng dụng theo dõi chuyến bay để giám sát hoạt động của máy bay quân sự, nghiên cứu những vụ tấn công trước đây nhằm vào máy bay Mỹ tại sân bay Shannon và tìm kiếm các vị trí có thể vượt qua hàng rào an ninh sân bay.

O'Corrain, còn được biết đến với tên David Curran, sinh sống tại hạt Cork ở miền Nam Ireland. Người này bị truy tố với cáo buộc phá hoại tài sản của chính phủ Mỹ, tội danh có mức án tối đa 10 năm tù.

Một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules. (Ảnh: Lockheed Martin)

Ông James C. Barnacle Jr., Phó Giám đốc phụ trách văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho rằng vụ việc không phải hành động phá hoại bột phát mà được chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài, đồng thời gây nguy hiểm cho các hoạt động quân sự quan trọng.

Theo cáo trạng, vụ việc bắt đầu vào khoảng 4h40 sáng 11/4. O'Corrain bị cáo buộc vượt qua hàng rào an ninh sân bay Shannon, băng qua khu vực đường băng và đột nhập máy bay qua cửa dành cho phi hành đoàn ở phía sau. Sau khi vào bên trong, người này được cho là đã dùng các dụng cụ và vật dụng mang theo để chặn cửa, đồng thời sử dụng võng của phi hành đoàn che các cửa sổ máy bay, ngoại trừ cửa kính buồng lái.

Các công tố viên nhận định O'Corrain có hiểu biết chi tiết về những bộ phận quan trọng của máy bay cũng như cách thức phá hoại chúng trong khi vẫn bảo vệ được bản thân. Họ cảnh báo nếu người này cắt đứt đường ống oxy lỏng thay vì bóp nghẹt đường ống, máy bay có thể đã xảy ra một vụ nổ lớn.

Khoảng 5 giờ sau khi vụ việc bắt đầu, phi hành đoàn quay trở lại để chuẩn bị cho chuyến bay và phát hiện O'Corrain qua cửa kính buồng lái, sau đó lập tức thông báo cho lực lượng an ninh sân bay.

Tiếp đó, người này tiếp tục trèo lên nóc máy bay qua một cửa mở trên thân, dùng rìu đánh vào phần bên ngoài máy bay, đổ các chất chưa xác định và đưa một số vật thể, trong đó có các viên bi kim loại, vào những thùng nhiên liệu. Cảnh sát Ireland sau đó có mặt và bắt giữ nghi phạm.

Ông Jamie McDonald, Công tố viên Mỹ, khẳng định các cáo buộc lần này gửi đi thông điệp rằng những hành vi tấn công tài sản quân sự của Mỹ, qua đó đe dọa an ninh quốc gia nước này, sẽ không được dung thứ.

Chiếc C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự sử dụng 4 động cơ tuabin cánh quạt, được thiết kế để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị và hàng tiếp tế, kể cả tới những khu vực có đường băng ngắn và điều kiện khai thác khó khăn. Được đưa vào sử dụng từ những năm 1950, dòng máy bay này vẫn đang phục vụ trong quân đội nhiều nước. Phiên bản C-130H liên quan đến vụ việc tại sân bay Shannon được sản xuất từ những năm 1970.

Ngoài cáo trạng tại Mỹ, O'Corrain còn phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Ireland liên quan đến cùng vụ việc.