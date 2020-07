Mỹ: Tuổi trung bình của bệnh nhân mới mắc Covid-19 giảm khoảng 15 năm

Tuổi trung bình của bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Mỹ đã giảm khoảng 15 năm so với chỉ vài tháng trước, khi dịch bệnh tấn công Vành đai Mặt trời - khu vực băng ngang miền Tây và Tây Nam nước Mỹ.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ đưa ra khẳng định trên tại cuộc thảo luận trực tuyến với Tiến sĩ Francis Collins, Viện trưởng Viện Y tế Quốc gia hôm qua (6/7). Tiến sĩ Fauci cho rằng sự tái bùng phát các ca nhiễm bệnh ở khu vực này là sự kéo dài của đợt bùng phát đầu tiên được thông báo vào đầu năm nay, không phải làn sóng dịch bệnh thứ hai và đây là một tình huống nghiêm trọng mà Mỹ phải giải quyết ngay lập tức.

Ảnh: Getty

Theo hai chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ, các trường hợp nhiễm bệnh mới đã tăng lên sau khi một số bang vội vã mở cửa lại nền kinh tế vào tháng 5 vừa qua. Do vậy, một số bang đã phải đình chỉ hoặc rút lại quyết định mở trở lại cửa theo giai đoạn, đóng cửa trở lại các quán bar, ngừng phục vụ ăn uống bên trong các nhà hàng khi nhiều người trẻ tuổi coi thường các biện pháp giãn cách xã hội và các khuyến nghị về đeo khẩu trang.

“Độ tuổi trung bình của những người bị nhiễm bệnh hiện nay trẻ hơn 15 tuổi so với vài tháng trước đây, đặc biệt khi các thành phố New York và New Orleans và Chicago bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Nhiều người trẻ tuổi bị mắc bệnh Covid-19 có thể không cần phải nhập viện, song virus SARS-CoV-2 vẫn có thể khiến họ không thể hoạt động trong một số tuần. Một điều nữa, họ có thể lây lan cho những người có nguy cơ cao bị mắc bệnh nghiêm trọng như ông bà, hoặc cô dì đang được trị liệu ung thư. Những người trẻ tuổi là một phần của việc lây truyền đại dịch, vì vậy họ cần thể hiện trách nhiệm với chính bản thân cũng như xã hội để tránh lây nhiễm bệnh”, tiến sĩ Fauci nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, cho biết độ tuổi trung bình của bệnh nhân Covid-19 mới ở bang phía Đông Nam này hiện ở mức dưới 33 tuổi, so với mức 50 và 60 tuổi vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua./.