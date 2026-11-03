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Mỹ tuyên bố chấm dứt viện trợ 4 tỷ USD mỗi năm cho Israel

Thứ Ba, 21:52, 03/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 cho biết Washington đã đạt thỏa thuận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD mỗi năm dành cho Israel vào cuối năm nay, đồng thời khẳng định Tel Aviv không còn cần đến nguồn hỗ trợ tài chính này.

Phát biểu trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thống nhất về việc ngừng khoản viện trợ nói trên từ nhiều tháng trước.

“Về việc hỗ trợ tài chính cho Israel, Bibi Netanyahu và tôi đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Israel 4 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, chúng tôi đã thống nhất từ nhiều tháng trước rằng sẽ chấm dứt khoản viện trợ này”, ông Trump nói.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước giới truyền thông bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định hai bên đã nhất trí Washington sẽ không tiếp tục cấp khoản tiền trên cho Israel sau khi năm 2026 kết thúc. Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ nếu Israel có nhu cầu.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump.

Hiện chưa rõ chính xác khoản viện trợ nào được ông Trump đề cập. Theo bản ghi nhớ được hai nước ký kết, Mỹ cam kết cung cấp 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm cho Israel. Thỏa thuận này dự kiến hết hiệu lực vào năm 2028. Hai bên hiện đang thảo luận về định hướng hỗ trợ của Washington dành cho Tel Aviv sau thời điểm đó.

“Israel có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn. Châu Âu cũng vậy. Chúng tôi sản xuất những loại vũ khí tốt nhất thế giới”, ông Trump nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hồi tháng 5, Thủ tướng Netanyahu từng bày tỏ mong muốn giúp Israel giảm dần sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự của Mỹ trong vòng 10 năm tới.

Trong bức thư gửi một nghị sĩ Mỹ hồi tháng 6, ông Netanyahu cũng cho rằng đã đến lúc Israel “chuyển từ vị thế một nước nhận viện trợ sang trở thành đối tác”.

Sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel suy giảm

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel suy giảm kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát năm 2023, đặc biệt trong nhóm cử tri đảng Dân chủ.

Một cuộc khảo sát do Đại học Quinnipiac thực hiện hồi tháng 6 cho thấy 48% cử tri Mỹ và 66% cử tri đảng Dân chủ cho rằng Washington đang ủng hộ Israel quá mức. Các tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức tương ứng 16% và 20% khi câu hỏi tương tự được đưa ra lần đầu vào năm 2017.

Quan điểm ủng hộ Israel trong nhóm cử tri Dân chủ cũng suy giảm đáng kể. Các ứng viên có lập trường chỉ trích Israel đang giành chiến thắng trong nhiều cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Ngay cả những nghị sĩ theo đường lối ôn hòa cũng ngày càng sẵn sàng chất vấn chính sách hỗ trợ Israel mà Washington duy trì trong nhiều thập kỷ.

Ông Trump cho rằng khoản viện trợ 4 tỷ USD dành cho Israel đang bị một số chính trị gia cánh tả sử dụng như một vấn đề để chỉ trích đảng Cộng hòa.

“Phe cánh tả sử dụng khoản viện trợ 4 tỷ USD mà mọi người đều biết đến, vốn không phải là bí mật, như một biểu tượng của sự bất công. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định Washington sẽ chấm dứt khoản viện trợ này vào cuối năm 2026. “Chúng tôi đã viện trợ cho Israel 4 tỷ USD mỗi năm, nhưng khoản tiền này sẽ bị cắt vào cuối năm nay. Tại sao ư? Bởi vì họ không cần đến nó”, ông Trump nhấn mạnh.

Giang Bùi/VOV.VN (Biên dịch)
Theo: Reuters
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