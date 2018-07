Mỹ tuyên bố không kích 18 lần tại Syria trong đầu tháng 7

Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo xác nhận việc quân đội Mỹ và các đồng minh không kích nhiều mục tiêu được cho là nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố IS ở khu vực Đông Bắc Syria chỉ trong vài ngày đầu tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cũng không kích một số mục tiêu trên lãnh thổ Iraq.

Chiến đấu cơ Mỹ không kích muc tiêu tại Đông Bắc Syria. Ảnh minh họa: AP

Theo thông cáo này, quân đội Mỹ và các đồng minh thực hiện 18 vụ không kích từ ngày 2-8/7, đỉnh điểm là ngày 5/7 có 6 vụ không kích với 11 lần tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS. Mục tiêu chủ yếu của các vụ không kích này là các phương tiện cơ giới và các đơn vị cơ động của tổ chức khủng bố IS, ngoài ra có một số ít các mục tiêu cố định như kho hậu cần, trạm chỉ huy của tổ chức khủng bố IS.

Các vụ không kích nói trên là một phần của Chiến dịch Giải quyết tồn tại, chiến dịch truy quét tàn dư của tổ chức khủng bố IS tại Syria và Iraq. Các loại tiêm kích, cường kích, máy bay ném bom, máy bay trực thăng và máy bay không người lái được quân đội Mỹ huy động tham gia chiến dịch này, ngoài ra các vụ không kích còn có sự hỗ trợ của pháo binh chiến thuật và pháo phản lực.

Tại thời điểm hiện tại, cả Syria và Nga đều chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông cáo nói trên của Lầu Năm Góc. Các chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh tại Syria đều bị Syria và Nga phản đối, chính quyền Damascus gọi các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Syria là hành động xâm lược./.

