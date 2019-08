Mỹ và GCC thảo luận về đảm bảo tự do hàng hải ở vùng Vịnh

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Abdul Latif Al Zayani vừa thảo luận với Chuẩn đô đốc Jim Malloy, chỉ huy Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ tại Riyadh về mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Mỹ và GCC thảo luận về đảm bảo tự do hàng hải quốc tế - Ảnh GCC.

Một tuyên bố của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cho biết, cuộc họp đã đề cập đến những nỗ lực của lực lượng hải quân Mỹ hỗ trợ bảo vệ hàng hải và đảm bảo tự do thương mại quốc tế ở khu vực vùng Vịnh và Biển Đỏ cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác giữa khu vực vùng Vịnh – Mỹ. Hai bên đã thảo luận về những nỗ lực của Mỹ trong việc huy động hợp tác khu vực và quốc tế đảm bảo an ninh và an toàn nguồn cung cấp năng lượng từ khu vực ra thế giới.

Cuộc họp diễn ra sau khi Iran tuyên bố triển khai tàu khu trục hải quân được trang bị hệ thống tên lửa hành trình tầm xa ở Vịnh Aden để đảm bảo an ninh hàng hải. Iran cho biết tàu khu trục Sahand sẽ được đi kèm với một tàu hỗ trợ hậu cần và tàu sân bay trực thăng. Trong khi đó, Anh tiếp tục gửi tàu thứ 3 tới vùng Vịnh để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Các động thái trên khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng./.