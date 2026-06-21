Theo một nguồn tin Iran trao đổi với CNN, cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran dự kiến bắt đầu vào khoảng 13h ngày 21/6 (giờ địa phương, khoảng 18h giờ Việt Nam) tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock nằm trên dãy Alps của Thụy Sĩ.

Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán bốn bên mang tính bước ngoặt tại Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Cả Mỹ và Iran đều cử các quan chức cấp cao tham dự vòng đàm phán lần này. Phía Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf làm trưởng đoàn, theo hãng tin Saberin News của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, thành viên của phái đoàn Tehran, cho biết các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức theo khuôn khổ bốn bên với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ Iran, Mỹ, Pakistan và Qatar.

Theo giới quan sát, việc Pakistan và Qatar tham gia có thể đóng vai trò hỗ trợ trung gian, góp phần thu hẹp khác biệt giữa các bên.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông hy vọng các cuộc gặp sẽ tạo ra tiến triển trong các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và việc quản lý các vật liệu hạt nhân của nước này.

Trong khi Tehran khẳng định tình hình Lebanon sẽ là nội dung trọng tâm trong cuộc đối thoại với Mỹ, khi các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận mới hình thành giữa Mỹ và Iran.

Trong đoạn video được Hãng thông tấn nhà nước IRNA công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng Israel vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết liên quan đến Lebanon.

“Israel vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết tại Lebanon. Đây sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận ngày hôm nay”, ông Baghaei tuyên bố.

Bên cạnh đó, Iran cũng dự kiến nêu vấn đề giải phóng các tài sản bị phong tỏa hoặc hạn chế tiếp cận ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy các cuộc trao đổi liên quan đến việc cấp phép xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Theo Tehran, việc khôi phục khả năng tiếp cận nguồn tài chính và mở rộng hoạt động xuất khẩu dầu là những điều kiện quan trọng để củng cố lòng tin và duy trì động lực cho tiến trình đàm phán trong thời gian tới.