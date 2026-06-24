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Mỹ và Iran đưa ra tuyên bố trái chiều về việc thanh sát hạt nhân

Thứ Tư, 06:03, 24/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/6 cho biết Iran đã đưa ra một nhượng bộ mà ông gọi là “rất quan trọng”, khi chấp nhận các cuộc thanh sát hạt nhân ở mức cao nhất trong thời gian không giới hạn, bất chấp việc trước đó, phía Iran tuyên bố họ không hề có cam kết nào về vấn đề hạt nhân hay cơ chế thanh sát.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/6, ông Trump tuyên bố bất chấp những thông tin mà ông gọi là “sai sự thật”, Tehran đã “hoàn toàn và trọn vẹn đồng ý với các cuộc thanh sát hạt nhân cấp cao nhất trong thời gian dài phía trước, thậm chí là vô tận”.

Theo Tổng thống Mỹ, cơ chế này sẽ bảo đảm “sự trung thực hạt nhân” của Iran. Ông nhấn mạnh nếu Tehran không chấp nhận điều kiện này, sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên.

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Ảnh minh họa: Reuters

Ông Trump cũng cho biết, dựa trên những nhượng bộ khác mà Iran đã đưa ra, ông đã đồng ý duy trì eo biển Hormuz mở cửa và không tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, ông khẳng định các lực lượng hải quân vẫn được duy trì trạng thái sẵn sàng trong trường hợp cần thiết.

Tổng thống Trump đánh giá các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực và cho biết các khoản tiền cũng như việc nới lỏng trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ thực hiện sẽ được quản lý thông qua các tài khoản ký quỹ do Mỹ kiểm soát. Theo ông, số tiền này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nhân đạo, bao gồm mua thực phẩm và vật tư y tế từ Mỹ, trong đó có ngô, lúa mì và đậu tương của nông dân Mỹ.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ với sự trung gian của Qatar và Pakistan. Trước đó, Washington đã thông báo tạm đình chỉ một số biện pháp trừng phạt trong 60 ngày nhằm tạo điều kiện cho tiến trình hòa giải.

Tuy nhiên, phía Iran vẫn chưa xác nhận các tuyên bố của ông Trump liên quan đến việc chấp nhận thanh sát hạt nhân vô thời hạn cũng như cơ chế quản lý các tài sản được giải phóng.  Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ông Baqaei nêu rõ hợp tác giữa Tehran và IAEA sẽ tiếp tục theo cơ chế hiện hành và phù hợp với quyết định của Quốc hội cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Quang Trung/VOV-Washington
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