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Mỹ và Iran phát tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột

Thứ Ba, 06:55, 03/11/2026
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VOV.VN - Iran đang thể hiện mong muốn đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng lúc đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định Tehran ưu tiên đối thoại, hé lộ cơ hội ngoại giao mới qua các nỗ lực trung gian quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Van (JD Vance) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2/11 đều đưa ra những phát biểu tích cực về triển vọng giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại. Đáng chú ý, Washington xác nhận đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran.

Phát biểu tại sự kiện ở trước Đài tưởng niệm Lincoln, thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tám tháng và khẳng định điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh Washington đang chiếm ưu thế quân sự và cho rằng những thiệt hại nặng nề về quốc phòng cũng như kinh tế đang khiến Tehran phải tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

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Mỹ và Iran đồng loạt phát tín hiệu tích cực về triển vọng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột qua trung gian Qatar. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran, đồng thời khẳng định Mỹ chưa đặt ra thời hạn chót buộc Tehran phải đạt được thỏa thuận trước khi Washington có thể nối lại các hoạt động quân sự.

Ông cho biết, cả ông và Tổng thống Trump đều cảm thấy lạc quan về triển vọng có thể đạt được một giải pháp thông qua đàm phán và chắc chắn đã đạt được một số tiến triển.

Phát biểu của ông Vance được xem là tín hiệu đáng chú ý từ Washington, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran tiếp tục ưu tiên giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại, đồng thời cảnh báo việc kéo dài hoặc tái diễn xung đột quân sự không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào.

Phát biểu tại cuộc họp với các thống đốc và thị trưởng những thành phố lớn, ông Pezeshkian tuyên bố Iran không tìm cách áp đặt ý chí lên các quốc gia khác, nhưng cũng sẽ không khuất phục trước sức ép từ bên ngoài. Ông Pezeshkian cũng cáo buộc các đối thủ của Iran đang tìm cách gây chia rẽ nội bộ, đồng thời kêu gọi tăng cường đoàn kết dân tộc để vượt qua những thách thức hiện nay.

Những tuyên bố mới xuất hiện sau nhiều ngày đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua vai trò trung gian của Qatar. Các cuộc tiếp xúc đã đưa ra một số đề xuất được điều chỉnh, nhưng chưa đạt được bước đột phá đủ để chấm dứt xung đột. Đến nay, hai nước vẫn chưa tiến hành đàm phán trực tiếp.

Trước đó, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về vấn đề Iran trong cuộc điện đàm ngày 31/10. Theo trang tin Axios, hai nhà lãnh đạo có quan điểm khác nhau về thời điểm có thể nối lại chiến dịch quân sự, trong đó phía Israel muốn hành động sớm hơn, còn Tổng thống Trump muốn dành thêm cơ hội cho ngoại giao. Thông tin về bất đồng này chưa được hai chính phủ xác nhận chính thức.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối khả năng tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cảnh báo nguy cơ gây thêm bất ổn khu vực và ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Quang Trung/VOV-Washington
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