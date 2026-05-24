  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

Chủ Nhật, 05:03, 24/05/2026
VOV.VN - Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng, trong bối cảnh Washington, Tehran và các bên trung gian đều xác nhận đã có tiến triển đáng kể trong thương lượng.

 

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các nhà đàm phán hai bên đang “tiến gần hơn rất nhiều” tới việc hoàn tất một thỏa thuận toàn diện. Ông Trump khẳng định, phía Mỹ chỉ đồng ý với một thỏa thuận, mà trong đó đạt được tất cả mọi thứ Washington muốn, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo ông Trump, thỏa thuận cuối cùng cũng sẽ giải quyết vấn đề kho uranium được làm giàu ở cấp độ cao của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Dự kiến, đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản Iran bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai.

Còn theo Financial Times dẫn các nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết, các bên trung gian tin rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Trump từ chối công bố chi tiết cụ thể nhưng cho biết “mỗi ngày mọi thứ đều trở nên tốt hơn”. Truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang tiếp tục tham khảo ý kiến các cố vấn cũng như lãnh đạo một số quốc gia vùng Vịnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có “một số tiến triển” trong tranh chấp giữa Washington và Tehran và Mỹ có thể sớm đưa ra tuyên bố chính thức về kết quả đàm phán.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm New Delhi, Ấn Độ, ông Rubio cho biết, các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành và có khả năng Mỹ sẽ có thông báo muộn nhất trong vài ngày tới. Ngoại trưởng Mỹ cũng tái khẳng định lập trường của Washington rằng Iran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu then chốt của Mỹ gồm việc mở eo biển Hormuz mà không áp dụng cơ chế thu phí, chuyển giao uranium được làm giàu ở cấp độ cao và giải quyết toàn bộ vấn đề làm giàu uranium của Tehran.

Trong khi đó, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 23/5 cho rằng không thể kỳ vọng đạt được kết quả nhanh chóng do “thái độ thù địch kéo dài” của Mỹ đối với Tehran. Theo phía Iran, tiến trình đàm phán hiện nay là “một quá trình dài hạn” và cần thêm thời gian để giải quyết các bất đồng sâu sắc giữa hai bên. Tuy nhiên, Tehran cho biết ưu tiên trước mắt hiện nay vẫn là chấm dứt chiến sự tại khu vực, bao gồm cả tình hình ở Lebanon.

Ông Trump họp khẩn về Iran, cân nhắc bước đi tiếp theo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia trong bối cảnh Washington tiếp tục đàm phán với Iran nhưng chưa đạt đột phá, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại hành động quân sự.

Quang Trung/VOV-Washington
Iran tuyên bố sẽ không thỏa hiệp trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/5, tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã có cuộc hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir. Tại cuộc gặp, Iran khẳng định lập trường cứng rắn trong đàm phán với Mỹ.

VOV.VN - Ngày 23/5, tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã có cuộc hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir. Tại cuộc gặp, Iran khẳng định lập trường cứng rắn trong đàm phán với Mỹ.

Đàm phán vẫn bế tắc, Iran tiếp tục cáo buộc Mỹ đòi hỏi thái quá

VOV.VN - Theo các báo cáo mới nhất, đàm phán Mỹ - Iran chưa có thêm đột phá và thỏa thuận tạm thời vẫn chưa thể được công bố. Trong bối cảnh đó, Tehran tiếp tục cáo buộc Washington theo đuổi các yêu sách thái quá khiến hai bên chưa thể thu hẹp được bất đồng và đi đến kết luận.

VOV.VN - Theo các báo cáo mới nhất, đàm phán Mỹ - Iran chưa có thêm đột phá và thỏa thuận tạm thời vẫn chưa thể được công bố. Trong bối cảnh đó, Tehran tiếp tục cáo buộc Washington theo đuổi các yêu sách thái quá khiến hai bên chưa thể thu hẹp được bất đồng và đi đến kết luận.

Điều gì có thể xảy ra với kho urani làm giàu cao của Iran?

VOV.VN - Kho urani làm giàu 60% của Iran đang trở thành điểm nghẽn lớn trong đàm phán Mỹ - Iran, khi Washington yêu cầu chuyển số vật liệu này ra nước ngoài nhưng Tehran kiên quyết từ chối.

VOV.VN - Kho urani làm giàu 60% của Iran đang trở thành điểm nghẽn lớn trong đàm phán Mỹ - Iran, khi Washington yêu cầu chuyển số vật liệu này ra nước ngoài nhưng Tehran kiên quyết từ chối.

