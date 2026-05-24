Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các nhà đàm phán hai bên đang “tiến gần hơn rất nhiều” tới việc hoàn tất một thỏa thuận toàn diện. Ông Trump khẳng định, phía Mỹ chỉ đồng ý với một thỏa thuận, mà trong đó đạt được tất cả mọi thứ Washington muốn, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo ông Trump, thỏa thuận cuối cùng cũng sẽ giải quyết vấn đề kho uranium được làm giàu ở cấp độ cao của Iran.

Dự kiến, đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản Iran bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai.

Còn theo Financial Times dẫn các nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết, các bên trung gian tin rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Trump từ chối công bố chi tiết cụ thể nhưng cho biết “mỗi ngày mọi thứ đều trở nên tốt hơn”. Truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang tiếp tục tham khảo ý kiến các cố vấn cũng như lãnh đạo một số quốc gia vùng Vịnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có “một số tiến triển” trong tranh chấp giữa Washington và Tehran và Mỹ có thể sớm đưa ra tuyên bố chính thức về kết quả đàm phán.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm New Delhi, Ấn Độ, ông Rubio cho biết, các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành và có khả năng Mỹ sẽ có thông báo muộn nhất trong vài ngày tới. Ngoại trưởng Mỹ cũng tái khẳng định lập trường của Washington rằng Iran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu then chốt của Mỹ gồm việc mở eo biển Hormuz mà không áp dụng cơ chế thu phí, chuyển giao uranium được làm giàu ở cấp độ cao và giải quyết toàn bộ vấn đề làm giàu uranium của Tehran.

Trong khi đó, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 23/5 cho rằng không thể kỳ vọng đạt được kết quả nhanh chóng do “thái độ thù địch kéo dài” của Mỹ đối với Tehran. Theo phía Iran, tiến trình đàm phán hiện nay là “một quá trình dài hạn” và cần thêm thời gian để giải quyết các bất đồng sâu sắc giữa hai bên. Tuy nhiên, Tehran cho biết ưu tiên trước mắt hiện nay vẫn là chấm dứt chiến sự tại khu vực, bao gồm cả tình hình ở Lebanon.