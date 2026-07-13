Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh ác liệt, LHQ kêu gọi lập tức ngừng bắn

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua đã kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn tức thì tại vùng Vịnh. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh cảnh báo việc bùng phát xung đột quy mô lớn sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho người dân khu vực cũng như nền kinh tế toàn cầu. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh dữ dội ngày 12/7, lần thứ 3 trong tuần.

Truyền thông nhà nước Iran tối qua (12/7) đưa tin kẻ thù vừa tấn công và gây ra nhiều tiếng nổ lớn tại 2 đảo phía Nam nước này là Qeshm và Farur trên vịnh Ba Tư. Trong đó, các cuộc tấn công vào đảo Farur khiến 1 công nhân thông tin thiệt mạng và 2 người bị thương. Khu vực đảo Qeshm bị tập kích bởi ít nhất 10 quả bom hoặc đạn, nhưng chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại.

Một tàu dân sự bị trúng đạn ở Hormuz trước đây. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Trước đó, Iran thông báo hàng loạt thành phố, hải cảng và các đảo ở phía Nam nước này đã bị lực lượng Mỹ tập kích trong sáng 12/7.

Cho đến đêm qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) chưa công bố thông tin về hoạt động quân sự mới chống Iran, sau loạt cuộc không kích sáng cùng ngày. Tuy nhiên, hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ tối qua khẳng định lực lượng Mỹ đã tập kích các xuồng cao tốc nhỏ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở một số vị trí nằm gần eo Hormuz.

Trước đó, CENTCOM sáng qua thông báo đã hoàn tất đợt không kích thứ 3 trong tuần nhằm vào Iran. Đợt tập kích mới đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự, trong đó có các trận địa tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn, khí tài hải quân, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát của Iran ở khu vực ven biển.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) chiều qua tuyên bố đã tấn công 2 tàu hàng tại eo biển Hormuz trong ngày 12/7. IRGC khẳng định các phương tiện bị tập kích vì đã không tuân thủ lệnh đóng cửa eo Hormuz mà Iran công bố cùng ngày. Giới chức Oman chiều qua xác nhận đã giải cứu 23 thủy thủ trên một tàu hàng mang cờ đảo Cyprus bị tấn công và bốc cháy tại vị trí cách bờ biển Oman khoảng 17 km về phía Đông.

Đáng chú ý, IRGC còn tuyên bố đã phá hủy các tổ hợp phóng tên lửa HIMARS của quân đội Mỹ ở Kuwait và khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Đòn đánh do máy bay không người lái có độ chính xác cao thực hiện, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công gây hấn của lực lượng Mỹ nhằm vào Iran. CENTCOM cũng như giới chức Kuwait chưa đưa ra bình luận thông tin này.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Kuwait chiều qua xác nhận 3 đồn biên phòng cùng một giàn khoan dầu trên biển của nước này đã bị tập kích và bốc cháy. Trong đó, vụ tấn công giàn khoan dầu do một máy bay không người lái thực hiện và cuộc tấn công khiến một công nhân bị thương.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo đụng độ giữa các lực lượng Mỹ và Iran đang có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, cường độ cũng như phạm vi mục tiêu nhắm đến. Nếu không kịp thời ngăn chặn, kịch bản đối đầu sẽ leo thang trở lại thành xung đột toàn diện, chỉ còn là vấn đề thời gian.