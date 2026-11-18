Một quan chức quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm, nằm ở eo biển Hormuz. Washington cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động quân sự của Iran nhằm vào lực lượng và tài sản của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, truyền thông Iran dẫn lời một quan chức nước này khẳng định cuộc không kích không gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh bất chấp các nỗ lực ngoại giao. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain, đồng thời cảnh báo nước này về việc tiếp tục duy trì liên minh quân sự với Washington. Chính quyền Bahrain cho biết đã đánh chặn cuộc tấn công và không ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại. Bahrain hiện là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Các cuộc giao tranh mới diễn ra đúng thời điểm Iran đang thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết các quan chức Qatar và Iran đã tiến hành đàm phán nhằm thu hẹp bất đồng giữa những đề xuất hòa bình đang được thảo luận.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới Oman, hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà về các biện pháp ngăn chặn leo thang quân sự, bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải và khôi phục hoạt động vận tải thương mại quốc tế. Ông Araqchi cũng gặp Quốc vương Oman, thông báo về sáng kiến ngoại giao mới của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Oman và Iran nằm ở hai phía eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi xung đột bùng phát.