Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn

Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức coi lực lượng quân đội của một quốc gia khác là tổ chức khủng bố. Iran cũng ngay lập tức tuyên bố quân đội Mỹ tại Tây Á là tổ chức khủng bố. Động thái căng thẳng giữa hai bên được cho sẽ làm phức tạp thêm tình hình Trung Đông vốn đã nhiều bất ổn.

Mỹ liệt lực lượng IRGC của Iran vào danh sách khủng bố. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo đưa ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, bước đi của Mỹ nằm trong chiến dịch gia tăng sức ép tối đa chống lại Chính phủ Iran và quyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng 1 tuần tới.



Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng kêu gọi các nước ủng hộ quan điểm này của Mỹ: “Với bước đi này, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các nhà lãnh đạo Iran rằng, Mỹ đang áp dụng tất cả các sức ép để chấm dứt những hành vi bất hợp pháp của chính phủ nước này. Chúng tôi đề nghị các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới có các bước đi tương tự”.

Quyết định liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố sẽ cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm đóng băng tài sản và một lệnh cấm người Mỹ làm ăn giao dịch với lực lượng này.

Iran ngay lập tức có phản ứng trước bước đi của Mỹ. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ra thông cáo lên án mạnh mẽ hành động bất hợp pháp và nguy hiểm của Mỹ, coi đây là biện pháp vô căn cứ và gây nguy hiểm cho hoà bình, an ninh của khu vực cũng như thế giới. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng tuyên bố coi Chính phủ Mỹ là nhà tài trợ cho khủng bố và Bộ Chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) cũng như các lực lượng liên quan tại khu vực này là tổ chức khủng bố.

Bước đi của Mỹ đưa ra trước thời điểm tròn 1 năm chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Là một lực lượng có quyền lực mạnh mẽ và ảnh hưởng kinh tế và chính trị lớn tại Iran, quyết định của Mỹ có thể là một bước đi mới gia tăng sức ép tối đa lên chính phủ Iran và đẩy mối quan hệ giữa hai bên lên một mức độ căng thẳng mới.

Giới quan sát cũng nhận định, quyết định mới nhất của Mỹ là một bước đi “ quá đà” và có thể kéo theo rủi ro cho lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông, cũng như làm phức tạp thêm hoạt động ngoại giao của Mỹ trong khu vực. Nếu không có quyền miễn trừ trừng phạt, quân đội Mỹ và các nhà ngoại giao nước này có thể bị cấm tiếp xúc với chính quyền Iraq hoặc Lebanon có liên hệ với các quan chức của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng kéo theo phản ứng của các nước liên quan, có thể làm nóng khu vực vốn đã nhiều bất ổn. Bộ Ngoại giao Bahrain hôm qua (8/4) lên tiếng hoan nghênh quyết định của Mỹ liệt Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố. Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảm ơn vì quyết định của Tổng thống Trump, cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ và Israel và các nước trong khu vực. Tuy nhiên, một đồng minh của Iran trong khu vực là Syria ngay lập tức chỉ trích quyết định của Mỹ, gọi đây là một “vụ tấn công trắng trợn” nhằm vào chủ quyền của một quốc gia./.

Phạm Hà/VOV1 Tổng hợp

