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Mỹ và Nga thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp giữa 2 Tổng thống tại Trung Quốc

Chủ Nhật, 07:01, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/10 cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tháng 11 tới.

Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận đã có cuộc trao đổi ngắn với Ngoại trưởng Nga về cơ hội để hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo chính thức về việc hai bên đã thống nhất thời gian hoặc chương trình nghị sự cho cuộc gặp.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng xác nhận đã thảo luận với ông Rubio về quan hệ song phương và hợp tác tại các diễn đàn đa phương, bao gồm Liên hợp quốc, G20 và APEC. Ông Lavrov đánh giá tích cực việc Washington sẵn sàng duy trì đối thoại với Moscow, bất chấp những bất đồng hiện nay.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo truyền thông quốc tế, Nga đã đề xuất khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các bên chưa đạt được thỏa thuận cụ thể về đề xuất này.

Thông tin về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, trong khi Nga tiếp tục khẳng định không thay đổi lập trường về các yêu cầu an ninh của mình.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Atlanta, sự tham dự của ông Lavrov đã làm gia tăng bất đồng giữa Nga và các nước châu Âu, khiến hội nghị không đạt được đồng thuận về một số vấn đề quan trọng. Dù vậy, cuộc tiếp xúc giữa hai ngoại trưởng Mỹ và Nga cho thấy hai bên vẫn duy trì các kênh đối thoại ngoại giao cấp cao.

Quang Trung/VOV-Washington
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